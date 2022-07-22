Більше не друзі: Росія розширила список недружніх країн
Крім України, США й інших країн заходу, у переліку тепер буде Греція, Словаччина, Словенія та інші держави.
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про внесення до переліку недружніх країн низки нових країн. Про це повідомляє пресслужба уряду.
До списку недружніх країн додали:
- Грецію;
- Данію;
- Словаччину;
- Словенію;
- Хорватію.
Це означає, що тепер у цих країнах дипломатичні місії та їхні консульські установи матимуть обмежені можливості для найму фізичних осіб. У Греції такий ліміт становитиме 34 особи, у Данії — 20, Словенії — 16. При цьому Словенія та Хорватія взагалі не матимуть права найму людей у свої дипломатичні місії та консульські установи.
Зазначається, що список недружніх країн не є повним і може розширюватися. До нього потрапляють країни та території, які чинять недружні дії щодо РФ. У переліку країн вже були США, Україна, майже всі країни Євросоюзу, Австралія, Канада, Японія, Велика Британія і низка інших.
Нагадаємо, 17 червня попит "Левада-Центр" показав найнедружніші країни для РФ. У лідерах Україна, США та Німеччина.
Раніше РФ вийшла з мирного діалогу з Японією про повернення Курильських островів, а також скасувала безвіз для японців у відповідь на санкції.