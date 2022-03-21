РФ відповіла Японії на санкції: скасувала безвіз на Курили і вийшла з мирного діалогу

У РФ назвали японські дії "недружніми" та звинуватили в "завданні шкоди інтересам країни".

Як відповідь на санкції РФ скасовує безвізовий режим на південні Курили для японців. Про це 21 березня повідомляють на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

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Як пише міністерство, в РФ ухвалили такі рішення :

Скасувати безвізовий режим для японських громадян на південні Курили; Вийти з діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на південних Курилах; Блокувати продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва із секторального діалогу.

Також у МЗС РФ заявили, що "вся відповідальність за шкоду двосторонній взаємодії та інтересам самої Японії лежить на офіційному Токіо", які свідомо "зробили вибір на користь антиросійського курсу замість розвитку взаємовигідної співпраці та добросусідства".

Нагадаємо, що Японія приєдналася до економічних санкцій проти Росії та запровадила заборону на експорт нафтопереробного обладнання на територію РФ. Влада країни також заморозила активи десятків російських та білоруських офіційних чиновників і олігархів.

9 березня в Японії офіційно заявили, що Курильські острови є "споконвічними територіями Японії". Через 4 дні після військової агресії Росії представник МЗС Японії Хідекі Уяма сказав, що північні території Курил, а саме острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї були окуповані Росією, що суперечить міжнародному праву.

18 березня Японія запровадила нові санкції проти державних чиновників РФ та олігархів країни, а також проти банків, оборонних та авіаційних підприємств. Під санкції Японії потрапили російські компанії "Роснефть-Аэро", "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) та "Уралвагонзавод".