Японія, Австралія та Нова Зеландія заявили про запровадження нових санкцій проти РФ

Санкції ввели проти президента Володимира Путіна, чиновників та олігархів країни, а також проти банків, оборонних та авіаційних підприємств.

Через військову агресію проти України проти Росії ввели нові санкції три країни: Японія, Австралія та Нова Зеландія.

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Міністерство закордонних справ Японії повідомляє, що в новий персональний список санкцій країни увійшли:

офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова;

вісім заступників Міністра оборони Росії;

начальник Головного управління Генштабу ЗС Ігор Костюков;

гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхеєв;

сенатор від Дагестану Сулейман Керімов;

колишня дружина глави "Роснефти" Ігоря Сєчина, Марина Сєчина.

Також під санкції Японії потрапили російські компанії: "Роснефть-Аеро", "Рособоронекспорт", "Вертольоти Росії", Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) та "Уралвагонзавод".

МЗС Австралії включило до списку санкцій 41 російського бізнесмена, членів їхніх сімей. Серед них Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Їм буде заборонено в'їзд у країну, їхні активи заморозять.

Під санкції Австралії потрапили державні установи та банки РФ, серед яких Фонд національного добробуту Росії, Мінфін, Сбербанк, Газпромбанк, ВЕБ РФ, ВТБ, Россільгоспбанк, Радкомбанк, Новікомбанк, Альфа-Банк та Московський кредитний банк.

Уряд Нової Зеландії оприлюднив список санкцій проти 13 фізичних і 19 юридичних осіб і розширив список тих, кому заборонено в'їзд до країни. Повідомляють про заморожування активів:

президента РФ Володимира Путіна;

прем'єра Михайла Мішустіна;

глави МЗС Сергія Лаврова;

голови Міноборони Сергія Шойгу;

директора ФСБ Олександра Бортнікова;

міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева;

спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко;

заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва;

директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна;

секретаря Радбезу Миколи Патрушева;

керівника адміністрації президента Антона Вайна;

спікера Держдуми В'ячеслава Володіна.

Раніше повідомляли, що Швейцарія приєдналася до антиросійських санкцій — активи 197 фізичних осіб заморозили, й цим особам обмежений в'їзд до країни.

Радник глави ОфісуПрезидента Михайло Подоляк вважає, що Росія "немає формату, щоб ні в чому не бувало повернутися до свого звичайного життя". За його словами, Росія може нав'язувати світові свої правила шляхом нескінченних війн або тотально поміняти політичну еліту в країні.