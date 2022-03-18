Япония, Австралия и Новая Зеландия заявили о введении новых санкций против РФ

Санкции были введены против президента Владимира Путина, государственных чиновников и олигархов страны, а также против банков, оборонных и авиационных предприятий.

Из-за военной агрессии против Украины против России ввели новые санкции три страны: Япония, Австралия и Новая Зеландия.

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Министерство иностранных дел Японии сообщает, что в новый персональный санкционный список страны вошли:

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;

восемь заместителей министра обороны России;

начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков;

гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев;

сенатор от Дагестана Сулейман Керимов;

бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина, Марина Сечина.

Также под санкции Японии попали российские компании: "Роснефть-Аэро", "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Уралвагонзавод".

МИД Австралии включил в санкционный список 41 российских бизнесмена членов их семей. Среди них Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Им будет запрещен въезд в страну, их активы будут заморожены.

Под санкции Австралии попали государственные учреждения и банки РФ, в числе которых Фонд национального благосостояния России, Минфин, Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк.

Правительство Новой Зеландии обнародовало санкционный список против 13 физических и 19 юридических лиц и расширило список тех, кому запрещен въезд в страну. Сообщается о заморозке активов:

президента РФ Владимира Путина;

премьера Михаила Мишустина;

главы МИД Сергея Лаврова;

главы Минобороны Сергея Шойгу;

директора ФСБ Александра Бортникова;

министра внутренних дел Владимира Колокольцева;

спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко;

заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева;

директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина;

секретаря Совбеза Николая Патрушева;

руководителя администрации президента Антона Вайно;

спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее сообщалось, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям — активы 197 физических лиц были заморожены, и этим лицам ограничен въезд в страну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что у России "нет формата, чтобы как ни в чем не бывало вернуться к своей обычной жизни". По его словам, Рф может навязывать миру свои правила путем бесконечных войн, или тотально сментить политическую элиту в стране.