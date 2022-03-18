UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Военная агрессия России

Япония, Австралия и Новая Зеландия заявили о введении новых санкций против РФ

617
Антироссийские санкции
Фото: babel.ua | Иллюстративное фото

Санкции были введены против президента Владимира Путина, государственных чиновников и олигархов страны, а также против банков, оборонных и авиационных предприятий.

Из-за военной агрессии против Украины против России ввели новые санкции три страны: Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Министерство иностранных дел Японии сообщает, что в новый персональный санкционный список страны вошли:

  • официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
  • восемь заместителей министра обороны России;
  • начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков;
  • гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев;
  • сенатор от Дагестана Сулейман Керимов;
  • бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина, Марина Сечина.

Также под санкции Японии попали российские компании: "Роснефть-Аэро", "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Уралвагонзавод".

МИД Австралии включил в санкционный список 41 российских бизнесмена членов их семей. Среди них Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Им будет запрещен въезд в страну, их активы будут заморожены.

Под санкции Австралии попали государственные учреждения и банки РФ, в числе которых Фонд национального благосостояния России, Минфин, Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк.

Правительство Новой Зеландии обнародовало санкционный список против 13 физических и 19 юридических лиц и расширило список тех, кому запрещен въезд в страну. Сообщается о заморозке активов:

  • президента РФ Владимира Путина;
  • премьера Михаила Мишустина;
  • главы МИД Сергея Лаврова;
  • главы Минобороны Сергея Шойгу;
  • директора ФСБ Александра Бортникова;
  • министра внутренних дел Владимира Колокольцева;
  • спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко;
  • заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева;
  • директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина;
  • секретаря Совбеза Николая Патрушева;
  • руководителя администрации президента Антона Вайно;
  • спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее сообщалось, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям — активы 197 физических лиц были заморожены, и этим лицам ограничен въезд в страну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что у России "нет формата, чтобы как ни в чем не бывало вернуться к своей обычной жизни". По его словам, Рф может навязывать миру свои правила путем бесконечных войн, или тотально сментить политическую элиту в стране.