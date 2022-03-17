"Нет формата, чтобы вернуться к обычной жизни": Подоляк спрогнозировал будущее России

Представители власти в РФ живут в мире пропаганды и верят в становление своего мирового порядка, но Украина мешает это осуществить.

У России есть два пути: навязать миру свои правила путем бесконечных войн, либо тотальная замена политических элит. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

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К последнему, по его словам, может привести в том числе ненависть российсикх олигархов к власти, порожденная последствиями санкций.

"После масштабных разрушений в Украине у РФ нет формата, чтобы как ни в чем не бывало вернуться к своей обычной жизни. Мир для них будет закрыт надолго. Глобальные нарастающие санкции и абсолютно провальная военная операция РФ в Украине до предела обострили у части российских элит чувство ненависти к окружающему миру. Оно иррационально, но именно оно сейчас доминирует. Как следствие этого РФ либо навяжет миру собственные правила (а это можно сделать только через бесконечные войны и устрашение), либо ее политическая элита будет тотально заменена. Других вариантов просто нет", — написал Подоляк.

При этом в Кремле, как утверждает чиновник, верят в сценарий навязывания миру своего порядка, так как представители власти в РФ упиваются собственной пропагандой и далеки от реального положения дел.

"Поэтому периодически появляются практически официальные заявления различных российских политиков о необходимости начала войны против Европы. В прямом смысле слова. Так, пусть и чрезвычайно карикатурный и мемный, но все же вполне влиятельный Дмитрий Медведев (экс-президент РФ и действующий заместитель главы Совбеза) публично сообщил: "У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех обозревших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан", — отметил советник главы ОП.

В завершение Подоляк добавил, что Украина на сегодняшний день значительно препятствует России реализовывать план ее власти по установлению мирового порядка.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин заявил, что он борется против того, что "Запад пытается отменить и расчленить Россию", превратив ее в "слабую и зависимую страну".

Как известно, многие страны мира выступили против агрессии РФ и ввели санкции против российских богачей. Примером станет арест Испанией яхты главы "Роснефти" и соратника Путина Игоря Сечина.