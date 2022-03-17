"Немає формату, щоб повернутися до звичайного життя": Подоляк спрогнозував майбутнє Росії

Представники влади у РФ живуть у світі пропаганди та вірять у становлення свого світового порядку, але Україна заважає це зробити.

Росія має два шляхи: нав'язати світові свої правила шляхом нескінченних воєн, або тотальна заміна політичних еліт. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у Telegram.

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До останнього, за його словами, може призвести, зокрема, ненависть російських олігархів до влади, породжена наслідками санкцій.

"Після масштабних руйнувань в Україні у РФ немає формату, щоб як ні в чому не бувало повернутися до свого звичайного життя. Світ для них закриється надовго. Глобальні санкції, що наростають, і абсолютно провальна військова операція РФ в Україні до межі загострили в частини російських еліт почуття ненависті до навколишнього світу. Воно ірраціональне, але саме воно зараз домінує. Як наслідок цього РФ або нав'яже світові власні правила (а це можна зробити тільки через нескінченні війни та залякування), або її політичну еліту повністю замінять. Інших варіантів просто немає", — написав Подоляк.

Водночас в Кремлі, як стверджує чиновник, вірять у сценарій нав'язування світу свого порядку, оскільки представники влади у РФ упиваються власною пропагандою і далекі від реального стану справ.

"Тому періодично з'являються практично офіційні заяви різних російських політиків про необхідність початку війни проти Європи. В прямому значенні цього слова. Так, нехай і надзвичайно карикатурний і мемний, проте доволі впливовий Дмитро Медведєв (експрезидент РФ і чинний заступник голови Ради безпеки) публічно повідомив: "У Росії достатньо потужності, щоб поставити на місце всіх обнаглівших ворогів нашої країни. Ми й надалі боротимемося за той світопорядок, який влаштовує Російську Федерацію та наших громадян", — зазначив радник голови ОП.

На завершення Подоляк додав, що Україна на сьогодні значно перешкоджає Росії реалізовувати план її влади щодо встановлення світового порядку.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін заявив, що він бореться проти того, що "Захід намагається скасувати й розчленувати Росію", перетворивши її на "слабку та залежну країну".

Як відомо, багато країн світу виступили проти агресії РФ і запровадили санкції проти російських багатіїв. Прикладом стане арешт Іспанією яхти глави "Роснефти" та соратника Путіна Ігоря Сєчина.