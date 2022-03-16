В Іспанії заарештували яхту "Півмісяць" Ігоря Сєчина (фото)

Ця "супер'яхта" — одна з найдовших у своєму класі. Її довжина становить 135 метрів, а вартість оцінюється приблизно у 600 млн доларів.

У середу, 16 березня, влада Іспанії затримала яхту "Півмісяць", яка, ймовірно, перебуває у власності Ігоря С'чина, голови нафтового гіганта "Роснефть". Щодо близького соратника російського президента діють санкції з боку США та країн ЄС. Про це повідомляє Reuters.

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Довжина затриманої яхти становить 135 метрів, її вартість оцінюється у 600 млн доларів. Ця "супер'яхта" — одна з найдовших у своєму класі.

[ + – ] Яхта Ігоря Сєчина Фото: marinetraffic.com. [ + – ] Яхта Ігоря Сєчина [ + – ] Яхта Ігоря Сєчина

"Півмісяць" ходить під прапором Кайманових островів. До іспанських берегів судно причалило в листопаді минулого року, про що свідчать дані моніторингу Marine Traffic.

Міністерство транспорту Іспанії підтвердило затримання яхти. Але офіційних підтверджень тому, що її власник — справді Сєчин, наразі немає. Яхта прибула в порт міста Таррагона 2 листопада і мала вирушити в дорогу 4 березня, але їй це зробити так і не дозволили.

Плавзасіб перебуватиме під арештом доти, доки не встановлять її власника. Джерела в поліції повідомляють, що, на їхню думку, яхта належить Ігореві Сєчину, близькому соратнику Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що 92-метрову яхту олігарха Віктора Медведчука заарештували в Хорватії. Супер'яхта, яка в п'ятірці розкішних яхт світу, розташована в порту хорватської Рієки.