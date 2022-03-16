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В Іспанії заарештували яхту "Півмісяць" Ігоря Сєчина (фото)

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Яхта Ігоря Сечин, Роснефть,
Фото: marinetraffic.com. | Яхта Ігоря Сєчина

Ця "супер'яхта" — одна з найдовших у своєму класі. Її довжина становить 135 метрів, а вартість оцінюється приблизно у 600 млн доларів.

У середу, 16 березня, влада Іспанії затримала яхту "Півмісяць", яка, ймовірно, перебуває у власності Ігоря С'чина, голови нафтового гіганта "Роснефть". Щодо близького соратника російського президента діють санкції з боку США та країн ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Довжина затриманої яхти становить 135 метрів, її вартість оцінюється у 600 млн доларів. Ця "супер'яхта" — одна з найдовших у своєму класі.

Яхта Ігоря Сєчина
Яхта Ігоря Сєчина
Фото: marinetraffic.com.
Яхта Ігоря Сєчина
Яхта Ігоря Сєчина
Яхта Ігоря Сєчина
Яхта Ігоря Сєчина
Яхта Ігоря Сєчина
Яхта Ігоря Сєчина
Яхта Ігоря Сєчина

"Півмісяць" ходить під прапором Кайманових островів. До іспанських берегів судно причалило в листопаді минулого року, про що свідчать дані моніторингу Marine Traffic.

Міністерство транспорту Іспанії підтвердило затримання яхти. Але офіційних підтверджень тому, що її власник — справді Сєчин, наразі немає. Яхта прибула в порт міста Таррагона 2 листопада і мала вирушити в дорогу 4 березня, але їй це зробити так і не дозволили.

Плавзасіб перебуватиме під арештом доти, доки не встановлять її власника. Джерела в поліції повідомляють, що, на їхню думку, яхта належить Ігореві Сєчину, близькому соратнику Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що 92-метрову яхту олігарха Віктора Медведчука заарештували в Хорватії. Супер'яхта, яка в п'ятірці розкішних яхт світу, розташована в порту хорватської Рієки.