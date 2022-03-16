Яхту українського олігарха Віктора Медведчука Royal Romance заарештовано в Хорватії

Супер'яхта, що входить до п'ятірки найрозкішніших яхт світу, стоїть у порту курортного міста Рієка

У порту хорватського міста Рієка було заарештовано 92-метрову яхту українського олігарха Віктора Медведчука під назвою Royal Romance. Про це повідомляє видання Novi List.

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Також у Рієці розташовані кілька суден російських олігархів. Останнім часом на адресу команд надійшло безліч загроз, тому тепер вони перебувають під наглядом поліції.

Арешт яхти Медведчука означає, що вона може покинути порт. Це є наслідок санкцій ЄС, накладених на російських олігархів, пов'язаних із президентом РФ.

[ + – ] Яхта Royal Romance Віктора Медведчука кілька років тому в Монако Фото: Yacht Charter Fleet

Цікаво, але Royal Romance пришвартована в Хорватії вже давно. Відомо, що формально до березня минулого року власником яхти був український політик та мільярдер Віктор Медведчук, близький друг Путіна та лідер проросійської опозиції в Україні. Чи змінила яхта власника – невідомо.

Де наразі Віктор Медведчук – даних немає. 27 лютого стало відомо, що співголова партії ОПЗЖ, який підозрювався в державній зраді, втік з-під домашнього арешту в Києві, знявши електронний браслет у день, коли ЗС РФ напали на Україну – 24 лютого. Радник голови МВС Антон Геращенко припустив, що Медведчук може втекти до РФ.

Проте 16 березня стало відомо, що пошуками політика-втікача займається спецгрупа. Вона складається зі співробітників СБУ та Офісу генерального прокурора. За даними силовиків, Медведчук усе ще перебуває в Україні, не виключено, що в західних областях. Він може ховатися в колег з партії.

Його дружина Оксана Марченко виїхала з України ще 18 лютого. Через Чернігівську область вона вирушила до Білорусі. Нинішнє її місцеперебування невідоме.

Що відомо про яхту Royal Romance

Вона входить до п'ятірки найбільших супер'яхт світу, ніколи не була доступна для чартеру. Кожен рік її утримання коштує 15-20 мільйонів доларів.

[ + – ] Яхта Royal Romance Віктора Медведчука Фото: Yacht Charter Fleet

Моторна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована компанією Feadship у Нідерландах на їх верфі Makkum. Її інтер'єр розробили в дизайнерському домі Seymour Diamond, а зовнішній вигляд – у студії De Voogt. Яхту передали власнику в липні 2015 року.

Royal Romance розрахована на комфортне розміщення 14 гостей у 7 люксах. Обслуговує яхту 22 члени екіпажу.

На борту є салон краси, ліфт та тренажерний зал.