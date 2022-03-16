Віктор Медведчук перебуває в Україні, його шукає спецгрупа СБУ та прокурорів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, депутат-втікач може ховатися у своїх колег з партії та соратників.

Пошуком народного депутата від партії "Опозиційна платформа — за життя" Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, займається спеціальна група. Вона складається зі співробітників у Службі безпеки України та Офісу генерального прокурора. За даними силовиків, політик перебуває в Україні, фахівці розшукують його по всій країні, зокрема, й у західних областях. Медведчук може переховуватись у колег з партії та інших соратників. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела з правоохоронних органів, які ведуть розслідування.

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За інформацією журналістів, Віктор Медведчук залишив свій будинок у день початку вторгнення Росії — 24 лютого. Він вимкнув телефон і з того часу не виходив на зв'язок.

Крім того, відпрацьовували адресу його однопартійця Нестора Шуфрича на Закарпатті. Проте пошуки можливого перебування депутата-втікача поки не дали результату, вони продовжуються. Також посилено моніторять прикордонні регіони України. В пошуках залучили значну кількість особового складу.

Нагадаємо, 27 лютого з'явилася інформація про те, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту в Києві. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, якийсь суддя ухвалив зняти з депутата браслет. Він додав, що Медведчук знав про напад Росії на Україну, тому його дружина Оксана Марченко заздалегідь виїхала з України до Білорусі.

13 березня журналісти потрапили на територію палацу Віктора Медведчука в Пущі-Водиці. Там вони виявили "золотий вагон", який йому подарувала дружина. Всередині є основний зал на близько 40 осіб, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. Біля входу стоїть барна стійка, там виявили склянки із позолоченим гербом Російської Федерації.