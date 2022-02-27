Медведчук втік з-під домашнього арешту під час війни

Радник голови МВС Антон Геращенко висловив побоювання, що нардеп із ОПЗЖ може втекти до РФ.

Опозиційний політик, співголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, який підозрюється у державній зраді, втік з-під домашнього арешту. Хто "позбавив" його електронного браслета, наразі не відомо.

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Ситуацію прокоментував радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Facebook.

"Зрадник України Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і ТРО Києва поговорить з ним по душах", — написав Геращенко.

За словами радника голови МВС, Медведчук мав інформацію про повномасштабне вторгнення в Україну, яке готується Росією, у зв'язку з чим його дружина, колишня телеведуча Оксана Марченко покинула Україну через білоруський кордон.

Також Геращенко припустив, що якщо оперативно не встановити його місце перебування, Медведчук може втекти до РФ.

У свою чергу російське агентство "РІА Новини" з посиланням на адвоката політика повідомило, що Медведчук справді залишив свій будинок у Києві, проте залишається у місті.

Нагадаємо, у травні минулого року Віктору Медведчуку та його колезі з фракції Тарасу Козаку повідомили про підозру у державній зраді та спробу розграбування національних ресурсів в окупованому Росією Криму. 13 травня суд обрав політику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У листопаді суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання. Проте перед цим, 8 жовтня, Медведчуку повідомили про підозру в організації схем із закупівлі Україною вугілля з ОРДЛО та у цьому провадженні суддя призначив нардепу домашній арешт.

Раніше ми писали про те, що Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ залишив інший член ОПЗЖ — Ілля Кива. За останніми даними, політик перебуває в Іспанії.