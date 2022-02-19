Оксана Марченко поїхала з України до Білорусі автомобілем, — ЗМІ (відео)

Жінка, схожа на дружину нардепа від ОПЗЖ Медведчука, приїхала на прикордонний пункт пропуску на Чернігівщині у супроводі кількох чоловіків.

Телеведуча Оксана Марченко, дружина народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука, поїхала з України 18 лютого. Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на власні джерела, які надали відео.

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За даними ЗМІ, увечері близько 19:00 Оксана Марченко покинула територію України і виїхала до Білорусі через прикордонний пункт пропуску в Чернігівській області. Вона переміщалася на автомобілі Toyota у супроводі ще однієї машини та кількох чоловіків, імовірно, охоронців.

На опублікованому відео зображено жінку, схожу на Оксану Ммарченко, однак маска, окуляри та накидка з капюшоном приховують її особистість. Якоїсь миті вона на прохання прикордонників зняла маску, ось тільки низька роздільна здатність відео не дозволяє роздивитися її обличчя та впізнати.

[ + – ] Жінка, схожа на Оксану Марченко, на кордоні з Білоруссю Фото: Скриншот

Прикордонники перевірили документи пасажирки та автомобілі, у багажнику одного з них можна помітити валізу та сумки з речами. Куди конкретно вирушили автомобілі після перетину кордону — невідомо.

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