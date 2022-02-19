Оксана Марченко уехала из Украины в Беларусь на автомобиле, - СМИ (видео)

Женщина, похожая на супругу нардепа от ОПЗЖ Медведчука, приехала на пограничный пункт пропуска в Черниговской области в сопровождении нескольких мужчин.

Телеведущая Оксана Марченко, жена народного депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, уехала из Украины 18 февраля. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники, которые предоставили видео.

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По данным СМИ, вечером, около 19:00, Оксана Марченко покинула территорию Украины и выехала в Беларусь через пограничный пункт пропуска в Черниговской области. Она перемещалась на автомобиле Toyota в в сопровождении еще одной машины и нескольких мужчин, предположительно, охранников.

На опубликованном видео запечатлена женщина, похожая на Оксану Ммарченко, однако маска, очки и накидка с капюшоном скрывают ее личность. В какой-то момент она по просьбе пограничников сняла маску, вот только низкое разрешение видео не позволяет рассмотреть ее лицо и опознать.

[ + – ] Женщина, похожая на Оксану Марченко, на границе с Беларусью Фото: Скриншот

Пограничники проверили документы пассажирки и автомобили, в багажнике одного из них можно заметить чемодан и сумки с вещами. Куда конкретно направились автомобили после пересечения границы — неизвестно.

10 января нардепу Виктору Медведчуку на два месяца продлили домашний арест. Его подозревают в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации в Украине.

13 февраля появилась информация, что олигархи и бизнесмены массово покидают Украину на частных самолетах на фоне угрозы вторжения Рф. Речь идет о Викторе Пинчуке, Вадиме Новинском и Игоре Абрамовиче.

16 февраля нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил, что не вернется в Украину из Испании. Главной причиной он назвал преследование людей со стороны властей и правоохранителей. Илья Кива также подчеркнул, что не будет воевать в случае масштабного вторжения российских войск, ведь это "американская история".

Писали также, что 18 февраля бизнесмен Ринат Ахметов улетел из Украины в Женеву. Принадлежащий ему самолет Falcon 7X вылетел из аэропорта "Борисполь" и вскоре прибыл в Швейцарию.