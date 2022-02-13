Олигархи и бизнесмены массово вылетают из Украины на частных самолетах, – СМИ (фото)

По информации "Украинской правды", из Украины вылетели самолеты Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Вадима Новинского. А нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович якобы заказал чартер на 50 человек.

Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Об этом пишет издание "Украинская правда" (УП) со ссылкой на мониторинг авиасообщения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации издания, из Украины уже вылетели самолеты Рината Ахметова, отбыл из страны и бывший министр инфраструктуры Украины Борис Колесников.

[ + – ] Самолет Бориса Колесникова

Последний, однако. опроверг эту информацию и заявил, что находится в Киеве. Колесников отметил, что никуда не собирается до 1 марта и пригрозил УП судом, если такая публикация появится еще раз.

Борис Колесников утверждает, что самолет вылетел в Прагу на техобслуживание.

[ + – ] Борис Колесников опроверг информацию о том, что он якобы покинул Украину

СМИ сообщило, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Игорь Абрамович заказал чартер на 50 человек. Два источника "Украинской правды" в ОПЗЖ и два человека, которым предлагали вылететь, рассказали, что на этом самолете из Киева в Вену должны доставить родственников нардепов партии и бизнес-партнеров Абрамовича.

УП уточнила также, что один из бортов Рината Ахметова вылетел из Украины 13 февраля, но сам олигарх вылетел из страны 30 января в Цюрих.

[ + – ] Самолет Рината Ахметова

В тот же день якобы покинул Украину Виктор Пинчук. Бизнесмен и нардеп Вадим Новинский отбыл из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен, в тот же день вылетел за границу Александр Ярославский, говорится в сообщении "Украинской правды".

Отметим, что Ярославский 10 февраля вылетел в Лондон на встречу с семьей. В этот день машина из его кортежа сбила насмерть пешехода.

[ + – ] Самолеты покидают авиапространство Украины

12 февраля, согласно публикации, Украину покинули бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий, а 13-го – Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко. Пресс-служба Ставницера рассказала УП, что он улетел в командировку и скоро вернется в страну.

Пресс-служба Василия Хмельницкого заявила, что он улетел с командой на обучение и вернется в Украину 20 февраля. Поездку Хмельницкий запланировал за три месяца, его дети остаются в Украине.

Фокус ранее писал о возможном закрытии воздушного пространства Украины с 14 февраля из-за угрозы военного вторжения РФ.

Позже Кабмин Украины решил выделить из бюджета 16,6 млрд гривен для гарантий бесперебойных полетов.

Напомним, что американские СМИ со ссылкой на данные разведки США сообщали о девяти маршрутах и двух сценариях, которые российская армия может использовать для вторжения в Украину.