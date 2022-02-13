Кабмин выделил почти 17 млрд гривен на гарантии безопасности авиаполетов над Украиной

Деньги переведут из резервного фонда госбюджета на счета Мининфраструктуры. Гарантии должны действовать для 23 воздушных судов с 14 февраля и до устранения внешнеполитических угроз.

Кабинет Министров Украины выделяет 16,6 млрд гривен для гарантий бесперебойных полетов в воздушном пространстве Украины. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам внеочередного заседания правительства 13 февраля.

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Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко до начала заседания Кабмина сообщал о поддержке государства украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены в возможности летать в Украину без проблем.

Деньги будут направлены из резервного фонда госбюджета на гарантии безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний, пояснил премьер.

[ + – ] Сообщение Дениса Шмыгаля о том, что почти 17 млрд гривен будут направлены на гарантии безопасности авиаполетов над Украиной

По мнению Шмыгаля, такое решение стабилизирует ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантирует возврат в Украину граждан, пребывающих за границей.

В проекте распоряжения Кабмина говорится, что деньги получит Мининфраструктуры Украины для гарантирования безопасности полетов с 14 февраля и до устранения внешнеполитических угроз.

[ + – ] Согласно постановлению Кабмина, деньги получит Мининфраструктуры Украины

Средства будут храниться на эскроу счетах.

"Сегодняшнее решение – это сигнал для международного сообщества, что Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском воздушном пространстве. Выделенные средства покрывают страховые случаи для не менее чем 23 воздушных судов", – рассказали в Мининфраструктуры.

Глава ведомства Александр Кубраков подчеркнул отсутствие оснований для паники.

[ + – ] Сообщение Министерства инфраструктуры Украины о создании механизма страхования безопасности полетов

"Украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций", – констатировал он.

После урегулирования и нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные деньги вернут в бюджет, сказано в сообщении.

Напомним, что нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял о возможном закрытии воздушного пространства Украины с 14 февраля. В Офисе президента не увидели смысла в таком решении.

По данным Мининфраструтуры, большинство авиакомпаний ведут в Украине деятельность без ограничений, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран.

Отметим, что авиаперевозчик KLM из Нидерландов сообщил об отмене авиарейсов из Украины в целях безопасности гражданских самолетов. Самолет SkyUp, летевший из Португалии в Борисполь, вынужденно совершил посадку в Кишиневе из-за опасения начала военного конфликта.

Фокус обращался к экспертам, чтобы выяснить, насколько реально закрытие воздушного авиапространства Украины.