Мининфрастуктуры: "Небо над Украиной остается открытым"

После появившихся сообщений о том, что авиакомпании готовятся к закрытию воздушного пространства над Украиной, Мининфраструктуры сделало официальное заявление: небо над Украиной остается открытым.

"Небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков", – говорится в заявлении Министерства инфраструктуры Украины.

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Как сообщает ведомство, "информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось".

Сообщается также, что в министерстве в воскресенье, 13 февраля, состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. Итогом стали выработанные решения по предотвращению дальнейшего обострения ситуации.

Как уточняет Мининфраструктуры, "большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира".

[ + – ] "Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось"

При этом в заявлени министерства отмечается, что у некоторых перевозчиков в самом деле возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования.

"Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", — говорится в заявлении.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков прокомментировал ситуацию отдельно:

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы".

Напомним, нидерландский авиаперевозчик KLM сообщил об отмене авиарейсов из Украины в целях безопасности гражданских самолетов. В компании также не смогли рассказать, когда будут возобновлены перелеты.

Народный депутат Алексей Гончаренко обратился к соотечественникам, которые в данный момент находятся за рубежом, с предупреждением: по данным Гончаренко, с 14 февраля в Украине могут закрыть воздушное пространство. ""Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже сейчас", — написал Гончаренко в Телеграме.

По информации нардепа Гончаренко, французская авиакомпания Air France намерена в ближайшее время ввести запрет на вхождение своих самолетов в украинское воздушное пространство.

Стало известно также, что группа украинских граждан не смогла вернуться домой с Мадейры: самолет SkyUp, выполнявший рейс из Португалии в Борисполь, был вынужден совершить посадку в Кишиневе — перевозчик опасается начала боевых действий.