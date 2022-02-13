Мінінфрастуктури: "Небо над Україною залишається відкритим"

Після повідомлень про те, що авіакомпанії готуються до закриття повітряного простору над Україною, Мінінфраструктури зробило офіційну заяву: небо над Україною залишається відкритим.

"Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризикам для авіаперевізників", – йдеться в заяві Міністерства інфраструктури України.

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Як повідомляє відомство, "інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося".

Повідомляється також, що в міністерстві в неділю, 13 лютого, відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" і українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. Підсумком стали вироблені рішення щодо запобігання подальшому загостренню ситуації.

Як уточнює Мінінфраструктури, "більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень. Зокрема, 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу".

[ + – ] "Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалося"

При цьому в заяві міністерства зазначається, що деякі перевізники справді мають складності, пов'язані з коливаннями на ринках страхування.

"Зі свого боку, держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду", — йдеться в заяві.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков прокоментував ситуацію окремо:

"Ринки страхових послуг, як і ринки капіталу, вразливі до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери розробляють спільні рішення. У разі потреби держава забезпечить повернення всіх громадян України з-за кордону ”.

Нагадаємо, нідерландський авіаперевізник KLM повідомив про відміну авіарейсів із України з метою безпеки цивільних літаків. У компанії також не змогли розповісти, коли буде відновлено перельоти.

Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до співвітчизників, які зараз перебувають за кордоном, із попередженням: за даними Гончаренка, з 14 лютого в Україні можуть закрити повітряний простір. "Якщо ви перебуваєте за кордоном і намагаєтеся дістатися додому, то найкраще це робити вже зараз", — написав Гончаренко в "Телеграмі".

За інформацією нардепа Гончаренка, французька авіакомпанія Air France має намір найближчим часом запровадити заборону на входження своїх літаків до українського повітряного простору.

Стало відомо також, що група українських громадян не змогла повернутися додому з Мадейри: літак SkyUp, який виконував рейс із Португалії до Борисполя, був змушений здійснити посадку в Кишиневі — перевізник побоюється початку бойових дій.