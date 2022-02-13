"Категорический отказ". Самолет SkyUp, который летел в "Борисполь", принудительно посадили в Кишиневе (видео)

По данным авиакомпании, владелец воздушного судна был против, чтобы гражданский самолет заходил в воздушное пространство Украины.

Пассажирский самолет с бортовым номером UR-SQO, который выполнял рейс авиакомпании SkyUp PQ0902 "Фуншал-Борисполь", был вынужден совершить посадку в Молдове. Об этом информирует пресс-служба украинского перевозчика.

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Как поясняют в SkyUp, самолет PQ0902 "Фуншал-Борисполь" вынуждено совершил посадку в Кишиневе по требованию владельца воздушного судна.

В компании рассказывают, что в субботу, 12 февраля, лизингодатель проинформировал украинского перевозчика о запрете на вхождение UR-SQO в воздушное пространство Украины.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев. Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту — в Кишиневе", — продолжили в SkyUp и добавили, что 175 пассажирам рейса также организуют трансфер в украинскую столицу.

Клиентов авиакомпании, которые были на рейсе "Фуншал-Борисполь", также обеспечили питанием из-за чрезвычайной ситуации.

Авиаперевозчик SkyUp поблагодарил дипломатов, которые мгновенно отреагировали на просьбу в помощи координации действий для размещения и трансфера пассажиров в Киев.

[ + – ] Самолет SkyUp "Фуншал-Борисполь" посадили в Кишиневе

Издание "Сегодня" связалось с аэропортом Кишенева, где журналистам подтвердили информацию о вынужденной посадке самолета, который выполнял рейс PQ0902 "Фуншал-Борисполь".

"Пассажиры находятся здесь, как будет дальше – такой информации нам пока не передавали", — сообщили в колл-центре "воздушной гавани". В аэропорту Кишинева не подтвердили, но и не опровергли даныне о том, что самолет SkyUp принудительно посадили в Молдове из-за возможного скорого прекращения страхового покрытия воздушных судов в Украине и над территорией нашей страны.

Напомним, 12 февраля нидерландская авиакомпания KLM предупредила об отмене рейсов в Украину из-за возможного вторжения РФ. Такое решение перевозчик объяснил обеспечением безопасности гражданских полетов.

Также Фокус сообщал, что десятки стран призвали своих граждан покинуть Украину и воспользоваться коммерческими рейсами, пока "есть такая возможность".