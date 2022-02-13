"Попытайтесь добраться домой". С 14 февраля в Украине могут закрыть воздушное пространство, — нардеп

По словам Алексея Гончаренко, авиаперевозчиков уже уведомили о прекращении страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве над Украиной.

С понедельника, 14 февраля, воздушное пространство Украины могут закрыть. Такую информацию в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По его словам, закрытие воздушного пространства ожидается с 16:00 по киевскому времени.

Как рассказал Алексей Гончаренко, британская страховая компания уведомила авиаперевозчиков о том, что с 14 февраля прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве нашей страны. Более того, как уверяет нардеп, лизингодатели воздушных судов запрещают своим бортам совершать рейсы над территорей Украины.

Алексей Гончаренко напомнил, что нидерландский авиаперевозчик KLM уже объявил об отмене авиарейсов в нашу страну, а самолет SkyUp, выполнявший рейс из Португалии в Борисполь, был вынужден совершить посадку в Кишиневе.

Нардеп от ЕС также анонсировал, что в воскресенье, 13 февраля, ожидается заявление французской компании Air France, которая также проинформирует о похожем запрете на вхождение в украинское воздушное пространство.

"Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже (прямо сейчас — ред.). Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", — подытожил парламентарий в своем Telegram.

[ + – ] С 14 февраля будет закрыто воздушное пространство Украины, сообщает Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко также сообщил, что в воскресенье, 13 февраля, министр инфраструктуры Александр Кубраков проводит совещание с украинскими авиаперевозчиками из-за возможного закрытия воздушного пространства.

[ + – ] Глава Мининфраструктуры Кубраков проводит совещание из-за возможного закрытия воздушного пространства

В Офисе президента Украины заявили, что не видят смысла в закрытии воздушного пространства. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии журналистам сравнил эту процедуру с частичной блокадой снашей страны.

"Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокады", — подчеркнул советник главы Офиса президента в общении с журналистами.

Фокус попытался связаться со спикером Министерства иностранных дел Украины Олегом Николенко для подтверждения или опровержения информации о том, что воздушное пространство Украины будет закрыто, и для получения сведений о том, как Киев планирует возвращать своих граждан из других стран.

В случае получения обратной связи мы опубликуем комментарий спикера отдельным материалом.

Ранее сообщалось, что нидерландский авиаперевозчик KLM сообщил об отмене авиарейсов из Украины в целях безопасности гражданских самолетов. В компании также не смогли рассказать, когда будут возобновлены перелеты.

13 февраля самолет украинской компании SkyUp, который совершал рейс с Мадейры в Борисполь, был вынужден совершить посадку в Кишиневе. Авиаперевозчик сообщил, что владелец воздушного судна потребовал, чтобы борт с пассажирами не заходил в воздушное пространство Украины.