Кабмін виділив майже 17 млрд гривень на гарантії безпеки авіапольотів над Україною
Гроші переведуть із резервного фонду держбюджету на рахунки Мінінфраструктури. Гарантії повинні діяти для 23 повітряних суден з 14 лютого до усунення зовнішньополітичних загроз.
Кабінет Міністрів України виділяє 16,6 млрд. гривень на гарантії безперебійних польотів у повітряному просторі України. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за підсумками позачергового засідання уряду 13 лютого.
Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко до початку засідання Кабміну повідомляв про підтримку держави українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені у можливості літати в Україну без проблем.
Гроші будуть направлені із резервного фонду держбюджету на гарантії безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній, пояснив прем'єр.
На думку Шмигаля, таке рішення стабілізує ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантує повернення в Україну громадян, які перебувають за кордоном.
У проекті розпорядження Кабміну сказано, що гроші отримає Мінінфраструктури України для гарантування безпеки польотів з 14 лютого до усунення зовнішньополітичних загроз.
Кошти зберігатимуться на ескроу рахунках.
"Сьогоднішнє рішення – це сигнал для міжнародної спільноти, що Україна готова брати на себе фінансові зобов'язання за безпеку літаків в українському повітряному просторі. Виділені кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден", – розповіли в Мінінфраструктурі.
Глава відомства Олександр Кубраков підкреслив відсутність підстав для паніки.
"Українське небо залишається відкритим, більшість польотів у та з України здійснюються у штатному режимі. Ми на постійному зв'язку з нашими міжнародними партнерами та українськими компаніями для попередження будь-яких можливих кризових ситуацій", – констатував він.
Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані гроші повернуть до бюджету, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляв про можливе закриття повітряного простору України з 14 лютого. В Офісі президента не побачили сенсу у такому рішенні.
За даними Мінінфраструктури, більшість авіакомпаній ведуть в Україні діяльність без обмежень, 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн.
Зазначимо, що авіаперевізник KLM з Нідерландів повідомив про відміну авіарейсів з України з метою безпеки цивільних літаків. Літак SkyUp, що летів з Португалії до Борисполя, вимушено здійснив посадку в Кишиневі через побоювання початку воєнного конфлікту.
Фокус звертався до експертів, щоб з'ясувати, наскільки реальне закриття повітряного авіапростору України.