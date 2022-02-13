Кабмін виділив майже 17 млрд гривень на гарантії безпеки авіапольотів над Україною

Гроші переведуть із резервного фонду держбюджету на рахунки Мінінфраструктури. Гарантії повинні діяти для 23 повітряних суден з 14 лютого до усунення зовнішньополітичних загроз.

Кабінет Міністрів України виділяє 16,6 млрд. гривень на гарантії безперебійних польотів у повітряному просторі України. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за підсумками позачергового засідання уряду 13 лютого.

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Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко до початку засідання Кабміну повідомляв про підтримку держави українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені у можливості літати в Україну без проблем.

Гроші будуть направлені із резервного фонду держбюджету на гарантії безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній, пояснив прем'єр.

[ + – ] Повідомлення Дениса Шмигаля про те, що майже 17 млрд гривень буде направлено на гарантії безпеки авіапольотів над Україною

На думку Шмигаля, таке рішення стабілізує ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантує повернення в Україну громадян, які перебувають за кордоном.

У проекті розпорядження Кабміну сказано, що гроші отримає Мінінфраструктури України для гарантування безпеки польотів з 14 лютого до усунення зовнішньополітичних загроз.

[ + – ] Згідно з ухвалою Кабміну, гроші отримає Мінінфраструктури України

Кошти зберігатимуться на ескроу рахунках.

"Сьогоднішнє рішення – це сигнал для міжнародної спільноти, що Україна готова брати на себе фінансові зобов'язання за безпеку літаків в українському повітряному просторі. Виділені кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден", – розповіли в Мінінфраструктурі.

Глава відомства Олександр Кубраков підкреслив відсутність підстав для паніки.

[ + – ] Повідомлення Міністерства інфраструктури України про створення механізму страхування безпеки польотів

"Українське небо залишається відкритим, більшість польотів у та з України здійснюються у штатному режимі. Ми на постійному зв'язку з нашими міжнародними партнерами та українськими компаніями для попередження будь-яких можливих кризових ситуацій", – констатував він.

Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані гроші повернуть до бюджету, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляв про можливе закриття повітряного простору України з 14 лютого. В Офісі президента не побачили сенсу у такому рішенні.

За даними Мінінфраструктури, більшість авіакомпаній ведуть в Україні діяльність без обмежень, 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн.

Зазначимо, що авіаперевізник KLM з Нідерландів повідомив про відміну авіарейсів з України з метою безпеки цивільних літаків. Літак SkyUp, що летів з Португалії до Борисполя, вимушено здійснив посадку в Кишиневі через побоювання початку воєнного конфлікту.

Фокус звертався до експертів, щоб з'ясувати, наскільки реальне закриття повітряного авіапростору України.