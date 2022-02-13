Чи стане Україна з 14 лютого безпольотною зоною? Покаже рейс Turkish Airlines

Дедалі гучніше лунають заяви, що 14 лютого повітряне сполучення в Україні може бути призупинено. Фокус дізнався в експертів, наскільки реальний такий розвиток подій

12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українським авіаперевізникам про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків, які використовуються для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов'язане з підвищеними ризиками початку бойових дій. Відповідно, власники повітряних суден — лізингодавці — вимагають якнайшвидшого повернення літаків на територію ЄС.

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Першою компанією, яка скасувала всі рейси в Україну, стала нідерландська KLM. Незабаром стало відомо, що літак, який виконував рейс українського лоукостера SkyUp PQ0902 Фуншал — Київ, був змушений здійснити посадку не в Україні через вимоги лізингодавця. Лайнер сів у Кишиневі, а 175 пасажирів відправили до Києва автобусом.

"Ситуація обговорюється на державному рівні — щоб авіакомпанії мали можливість продовжувати польоти в Україну, Міністерство інфраструктури України проводить термінову зустріч, де планується розробка рішень. Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси в штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року й очікуємо на результати зустрічі", — сказано в офіційному повідомленні SkyUp.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі заявив, що повітряне сполучення в Україні може бути призупинено 14 лютого з 16:00.

Слідом за ним нардеп Олександр Дубінський повідомив, що 13 лютого на екстреному засіданні РНБО буде ухвалено рішення закрити всі аеропорти України з 14 лютого.

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На думку авіаексперта Кирила Новікова, перш ніж бити на сполох, слід дочекатися офіційного рішення української влади.

"Наш уряд повинен максимально швидко ухвалити відповідні рішення, як далі працювати авіакомпаніям, – каже Фокусу Новіков. – Потрібно обговорити всі можливі сценарії й ухвалити рішення, виходячи з поточного стану справ. Зупинка авіаруху в Україні зазнає великих економічних втрат для авіації. Але конкретно говорити про щось поки що рано, потрібно дочекатися рішення влади".

У свою чергу В'ячеслав Черняховський, голова Асоціації страхового бізнесу, вважає зупинення польотів в Україні іноземних авіакомпаній цілком виправданим і зрозумілим – краще перестрахуватися, ніж недооцінювати загрозу.

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Черняховський наводить кілька прикладів, коли такі помилки дорого коштували. У 1990 році, як почалася війна в Перській затоці, у Кувейт перестали літати всі літаки. Лише один лайнер британської авіакомпанії, який летів до Малайзії, з якихось причин сів на дозаправку в Ель-Кувейті вже після початку вторгнення іракців. Війська Садама Хусейна підірвали Boeing 747 прямо в аеропорту, а пасажири лайнера провели кілька місяців у полоні. Літаки кувейтських авіаліній Хусейн конфіскував, збитки становили сотні мільйонів доларів.

"Є ще приклади. 2001 рік, військові навчання на Чорному морі. Літак авіакомпанії "Сибір" летить із Тель-Авіва. Під час навчань ракета пролітає повз повітряну мішень і потрапляє в літак. Люди гинуть, – продовжує В'ячеслав Черняховський. – 2014 рік. На Донеччині збитий рейс МН 17. Виходячи з цих катастроф, і не однієї, ніхто з керівництва авіакомпанії або страховиків не братиме на себе відповідальність, якщо літак вирушить у рейс і з ним щось трапиться".

За словами Черняховського, пріоритетом авіакомпаній є безпека пасажирів і екіпажу, також враховуються фінансові збитки, які можуть виникнути при втраті літака: від десятка до сотні мільйонів доларів за авіасудно.

"Наразі ситуація динамічно відстежується авіакомпаніями, але повної інформації немає, і в цьому випадку простіше почекати та призупинити рух, ніж ризикувати", — каже експерт.

На його думку, вже завтра (у понеділок, 14 лютого) стане ясно, як розвиватиметься ситуація в Україні, маркером стане виконання рейсу Turkish Airlines, адже "Турецькі авіалінії" зазвичай до останнього продовжують літати до неспокійних країн.

Якщо турки рейс скасують, ті авіакомпанії, які вже сьогодні припинили повідомлення з Україною, можуть відновити його після 20 лютого, коли стане зрозумілішим, наскільки реальною є загроза російського вторгнення.

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