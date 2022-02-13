Витрати та збитки. Як блокада українських портів Росією вплине на економіку

Українські порти будуть повністю або частково заблоковані для торговельного судноплавства, оскільки Російська Федерація оголосила проведення військових навчань в акваторії Чорного й Азовського морів із 13 до 19 лютого. Фокус з'ясував, як це вплине на бізнес та економіку.

Офіційний привід для блокади українських портів — військові навчання Росії, які відбудуться як на морі, так і на суші. Передбачалося, що Азовське море буде повністю заблоковане, але потім повну блокаду скасували. Згідно з географією навчань, прохід у чорноморські українські порти буде безпечним лише вузькою смужкою моря вздовж берега.

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"Тиждень з погляду морської логістики — це неприємно, бо кожен день простою судна — це додаткові витрати. Але це не найгірші наслідки, які можуть бути. Я думаю, український бізнес із цим впорається", — каже Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього.

Торгове судноплавство України та цінність портів для економіки: експорт, імпорт, вантажі

До 80% усієї перевалки в портах, якщо брати в тоннах, — це експорт, розповідає Олег Нів'євський, професор Київської школи економіки, старший економіст Центру продовольства та землекористування. За його словами, лише майже 20% перевалки в українських портах — імпорт.

Наслідки для української економіки від нинішнього блокування через військові навчання РФ залежатимуть від того, які саме порти не зможуть приймати торгові судна, каже заступник міністра фінансів Олександр Кава: "Дивлячись, які порти будуть заблоковані. Наприклад, якщо це стосується портів "Великої Одеси" — то це буде суттєво, оскільки на них припадає левова частка перевалки вантажів через порти. Якщо ми говоримо про порти Азовського басейну — це незначний обсяг, оскільки ці порти і так перевалюють не так багато вантажу в загальному обсязі".

За його словами, також має значення, як порти спланують свою роботу, наприклад, чи будуть товари на експорт у порту на момент завантаження судна.

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Олег Нів'євський розповів про те, які вантажі частіше поставляються морем: "Морська торгівля переважно займається експортом великогабаритних насипних і наливних вантажів. Це переважно зернові, олійні культури, залізна руда, продукція металургійного комплексу. Це сировинна або напівперероблена продукція".

За даними Військово-Морських сил Збройних сил України, безпечною для торгових суден найближчим часом залишиться лише невелика ділянка біля самого берега.

[ + – ] Блокада Росією українських портів може призводити до збитків приблизно $25-170 млн/день Фото: ВМС ВСУ

"Наскільки я можу зрозуміти, суди зможуть там пройти. Але їх завантажуватимуть не повністю, щоб усадження було меншим. І буде можливим прохід лише одного судна, а не двох у зустрічних напрямках, тому вишиковуватимуться черги", — припускає Нів'євський.

Що із зерном: як блокада Росією українських портів позначиться на аграротрейдингу

Українські аграрії експортують свою продукцію, переважно, у листопаді, грудні та січні, тобто пік експорту теоретично залишився позаду. Але й зараз чимало продукції вивозиться на експорт з України, каже Нів'євський.

Експерти вважають, що оголошений РФ тиждень навчань це мало, щоб можна було переукласти контракти. Швидше за все, компанії почекають, а не шукатимуть альтернативні способи та напрямки для постачання потрібного їм експорту.

Якщо українські порти будуть заблоковані довше, це призведе до зростання цін на аграрну та металургійну продукцію на світових ринках. Проте не в рази, вважає Нів'євський. За його розрахунками ціни можуть підрости до 10%.

[ + – ] Порт "Південний"

Тим часом в Україні ціни на цю продукцію знизяться через надлишок товару на складах і, власне, накопичення вантажів у портах.

"Якщо ми уявимо, що всі обсяги зерна або іншої продукції, які мали йти на експорт, не виїжджають з України, то відповідно тут збільшується пропозиція. Наприклад, в Україні попит на пшеницю — приблизно 5 млн тонн, а на експорт йде понад 20 млн тонн. Тобто виробники взагалі можуть нічого не отримати", — прогнозує Олег Нів'євський.

Чи вистачить вугілля: вплив блокади морів на енергобезпеку

Україна частково імпортує вугілля. Ще восени в країні активно обговорювали низькі запаси палива на теплоелектростанціях, але з того часу ситуація покращала. За останні п'ять місяців, за даними компанії ДТЕК, було завезено 1,2 млн тонн вугілля. Зокрема, 7 лютого ДТЕК заявила про прибуття в український порт судна з колумбійським вугіллям, обсяг постачання — 45 тис. тонн.

"На половині теплоелектростанцій фактичний запас вугілля більший, ніж гарантований. Якщо за тиждень блокування портів завершиться, то проблем не буде. Якщо це затягнеться, то це вдарить по енергетичних компаніях", — каже Андріан Прокіп, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього.

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За його словами, зараз компанія ДТЕК очікує на постачання чотирьох судів із США та Колумбії у лютому-березні, але в яких саме числах вони мають бути в Україні — поки що немає чітких даних.

Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital, стверджує, що судна з вугіллям зможуть пройти вздовж берега до Одеських портів: "Там залишається вузька смужка, але через неї зможуть проходити більшість суден, за винятком найбільших. А водотоннажність суден, якими поставляють вугілля, по-моєму, становить майже 60 тис. тонн, тому для них загрози немає".

Андріан Прокіп вважає, що тиждень українська енергетика протримається без додаткових поставок. Якщо не вистачатиме вугілля, ТЕСи почнуть використовувати газ. Хоча цей варіант і не найприємніший і зрештою може сильно вдарити по генерувальних компаніях, а також вплинути на котирування на енергоринку.

Підсумкові втрати: як економіка може відреагувати на проблеми з портами

Блокада Росією українських портів може призводити до збитків приблизно $25-170 млн/день, вважає Олег Нів'євський. Він взяв за основу дослідження колег про можливе заморожування роботи портів в інших країнах, а також врахував українські показники експорту.

Анатолій Амелін каже, що негативні наслідки можуть бути і довгостроковими: "Навчання закінчаться, все відновиться, але "осад" залишиться — і залишиться побоювання, що такі навчання можуть проводитися регулярно, умовно, раз на місяць, що створюватиме високий ступінь невизначеності для українських експортерів та імпортерів, хоч для імпортерів і меншою мірою".

Експерт упевнений: через такі військові навчання і блокування портів надалі українським компаніям може бути складніше укладати контракти, тому що партнери України через збільшені ризики вимагатимуть додаткового страхування. Це все виллється у підвищені витрати українського бізнесу, а для деяких — у суттєві збитки.