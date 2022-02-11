Безпрецедентний тиск: Росія передумала закривати Азовське море (фото)

Як зазначає головний редактор моніторингової групи BlackSeaNews Андрій Клименко, плани із закриття Чорного моря не змінилися. Саме через нього проходить 95% українського експорту морем.

Управління навігації та океанографії Міністерства оборони Росії повідомило про скасування перекриття Азовського моря на південь від Керченської протоки. Про це повідомляє моніторингова група BlackSeaNews.

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У листі зазначається, що фактичної блокади Азовського моря не буде. Раніше передбачалося, що Росія перекриє практично все Азовське море без коридору для проходу суден. Азовське море було заплановано перекрити від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

Водночас головний редактор BlackSeaNews та керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко вказує, що на порти Азова припадало 5% українського експорту, а на Чорне море – 95%. Це майже половина всього українського експорту.

[ + – ] Лист управління та океанографії Міноборони РФ

Ситуація щодо Чорного моря залишається незмінною. З 13 по 19 лютого заплановано перекриття значної частини Чорного моря. Доступні зони для судноплавства дуже малі для великих торгових кораблів. А Росія перекрила традиційні морські торгові шляхи від Босфору до Одеси та від Одеси до Батумі.

Клименко виділяє 3 версії, чому РФ вирішила скасувати перекриття в Азовському морі:

За добу вдалося створити безпрецедентний тиск із проблеми. Ймовірно, голова МЗС Британії також порушувала питання блокади морів. Росія готує нову підлість. По Чорному морі, яке важливіше для експорту, змін немає.

Нагадаємо, 9 лютого стало відомо, що РФ запланувала блокаду Чорного моря та Азовського для проведення військових навчань. Вони плануються з 13 до 19 лютого. Пізніше в InformNapalm висловили припущення, що РФ може підірвати одну з опор Кримського мосту, щоб створити привід для вторгнення в Україну. В окупованому Севастополі випробовують безекіпажний плавзасіб і готують бойових плавців.

У США заявили, що РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає морським перевезенням.