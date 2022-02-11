Беспрецедентное давление: Россия передумала закрывать Азовское море (фото)

Как отмечает главный редактор мониторинговой группы BlackSeaNews Андрей Клименко, планы по закрытию Черного моря не поменялись. Именно через него проходит 95% украинского экспорта по морю.

Управление навигации и океанографии Министерства обороны России сообщило об отмене перекрытия Азовского моря на юг от Керченского пролива. Об этом сообщает мониторинговая группа BlackSeaNews.

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В письме указывается, что фактической блокады Азовского моря не будет. Ранее предусматривалось, что Россия перекроет практически все Азовское море без коридора для прохода торговых суден. Азовское море было запланировано перекрыть от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

Вместе с этим главный редактор BlackSeaNews и руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко указывает, что на порты Азова приходилось 5% украинского экспорта, а на Черное море — 95%. Это почти половина всего украинского экспорта.

[ + – ] Письмо управления и океанографии Минобороны РФ

Ситуация по Черному морю остается прежней. С 13 по 19 февраля планируется перекрытие значительной части Черного моря. Доступные зоны для судоходства слишком малы для больших торговых кораблей. А Россия перекрыла традиционные морские торговые пути от Босфора к Одессе и от Одессы в Батуми.

Клименко выделяет 3 версии, почему РФ решила отменить перекрытие в Азовском море:

За сутки удалось создать беспрецедентное давление по проблеме. Вероятно, глава МИД Британии также поднимала вопрос блокады морей. Россия готовит новую подлость. По Черному морю, которое более важное для экспорта, изменений нет.

Напомним, 9 февраля стало известно, что РФ запланировала блокаду Черного моря и Азовского для проведения военных учений. Они планируются с 13 по 19 февраля. Позднее в InformNapalm предположили, что РФ может подорвать одну из опор Крымского моста, чтобы создать повод для вторжения в Украину. В оккупированном Севастополе испытывают безэкипажное плавсредство и готовят боевых пловцов.

В США заявили, что РФ ограничивает морской суверенитет Украины и препятствует морским перевозкам.