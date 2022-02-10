"Экономическая война против Украины": США высказались о блокаде РФ Черного и Азовского морей

Под предлогом военных учений, считают дипломаты, Россия ограничивает морской суверенитет Украины и препятствует морским перевозкам.

Посольство США в Киеве назвало блокирование РФ Черного и Азовского морей под видом военных учений продолжением экономической войны России против Украины. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.

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"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", — отметили дипломаты.

[ + – ] Твит посольства США в Киеве

Напомним, Россия заблокировала Черное море в северо-западной части к границе территориального моря Украины (19 км). Кроме того, планирует перекрыть Азовское море от побережья Крымского полуострова до побережья Краснодарского края.

Все шесть российских больших десантных кораблей прибыли в оккупированный Севастополь. Судна из Балтийского и Северного флота для этого прошли около 13000 км. Россия заявила, что собирается провести военные учения в акватории Азовского и Черного морей.

С 13 по 19 февраля Россия планирует фактически закрыть Азовское море для торговых суден из-за своих ракетных и артиллерийских учений в море. Стоит отметить, что Россия никогда раньше не перекрывала такие большие морские участки.

Министр обороны Украины Алексей Резников перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" назвал тактикой ползучей оккупации моря. Также он подчеркнул, что такими действиями Россия нарушает дух и букву Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Отметим, что НАТО может отправить боевые группы в Черноморский регион. Министры обороны стран НАТО на следующей неделе займутся разработкой планов по укреплению безопасности союзников в восточной части Альянса из-за агрессии России.