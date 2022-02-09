Россия запланировала блокаду украинских кораблей в море из-за военных учений — эксперт

По словам руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, Россия раньше никогда не блокировала такие большие участки в море.

Россия планирует морскую блокаду для украинских торговых суден. Начиная с 13 февраля никаких коридоров для прохода украинских кораблей в Черном и Азовском морях не предусмотрено из-за российских ракетных и артиллерийских учений в море. Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook.

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"Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. О которой мы 2 года предупреждаем… Надо остановить. На самом высоком международном уровне", — заявил Клименко.

Запрет на судоходство начнет действовать 13 февраля с 23:00 и закончится 19 февраля в 23:00 по Киеву.

По его словам, Россия никогда раньше не перекрывала такие большие морские участки. На этот раз страна заблокировала Черное море в северо-западной части к границе территориального моря Украины (19 км). Кроме того, Азовское море будет перекрыто от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края. Это не позволит украинским торговым кораблям проходить через море для дальнейшего передвижения. По словам Клименко, Россия еще так не действовала за последние 8 лет.

"Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений – начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. (такого за последние 8 лет не было)", — написал эксперт.

Напомним, несколько боевых кораблей России вошли в Средиземное море под присмотром НАТО. Они вошли в акваторию моря через Гибралтарский пролив 6 февраля. В Средиземном море находятся: ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой противокорабельный корабль "Вице-адмирал Кулаков", танкер "Вязьма". Российские корабли сопровождает американский эсминец USS Roosevelt DDG80.

Ранее было известно о том, что вторая группа больших десантных кораблей России направилась в Черное море. Их могут использовать для высадки десанта на берег, в случае вторжения России в Украину.