Росія запланувала блокаду українських кораблів у морі через військові навчання — експерт

За словами керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, Росія раніше ніколи не блокувала таких великих ділянок у морі.

Росія планує морську блокаду для українських торговельних суден. Починаючи з 13 лютого жодних коридорів для проходу українських кораблів у Чорному й Азовському морях не передбачено через російські ракетні й артилерійські навчання в морі. Про це повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.

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"Не хочемо жодної паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів. Про яку ми 2 роки попереджаємо... Треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні", — заявив Клименко.

Заборона на судноплавство почне діяти 13 лютого з 23:00 та закінчиться 19 лютого о 23:00 за Києвом.

За його словами, Росія ніколи раніше не перекривала таких великих морських ділянок. Цього разу країна заблокувала Чорне море в північно-західній частині кордону територіального моря України (19 км). Крім того, Азовське море буде перекрито від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю. Це не дозволить українським торговим кораблям проходити через море для подальшого пересування. За словами Клименка, Росія ще так не діяла за останні 8 років.

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного й Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань — починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Жодних коридорів для проходу торгових суден не передбачено. (такого за останні 8 років не було)", — написав експерт.

Нагадаємо, кілька бойових кораблів Росії увійшли в Середземне море під наглядом НАТО. Вони увійшли в акваторію моря через Гібралтарську протоку 6 лютого. У Середземному морі знаходяться ракетний крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмірал флоту Касатонов", великий протикорабельний корабель "Віце-адмірал Кулаков", танкер "Вязьма". Російські кораблі супроводжує американський есмінець USS Roosevelt DDG80.

Раніше було відомо про те, що друга група великих десантних кораблів Росії вирушила до Чорного моря. Їх можуть використовувати для висадження десанту на берег у разі вторгнення Росії в Україну.