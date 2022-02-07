Несколько боевых кораблей РФ вошли в Средиземное море под присмотром НАТО (фото)
Судна Северного флота находятся в акватории моря в сопровождении американского эсминца USS Roosevelt DDG80, который сегодня прошел гибралтарский пролив.
Группа российских боевых кораблей из состава Северного флота вошла в Средиземное море. Об этом сообщает мониторинговая группа BlackSeaNews.
6 января в Средиземное море через гибралтарский пролив прошли:
- ракетный крейсер "Маршал Устинов"
- фрегат "Адмирал флота Касатонов"
- большой противокорабельный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
- танкер "Вязьма"
В Средиземном море, как пишут исследователи, находятся все 3 ракетные крейсеры проекта 1164 "Атлант", которые в советские времена назывались "убийцами авианосцев".
Вместе с этим 7 февраля около 4 утра по Киевскому времени в Средиземное море зашел американский эсминец USS Roosevelt DDG80. Еще один американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke находился у острова Хиос в Эгейском море курсом на север в пролив Дарданеллы.
Напомним, 3 февраля в Средиземное море вошла флотилия из Тихоокеанского флота во главе с флагманом "Варягом" для проведения учений. 1 февраля Европейский спутник Sentinel показал российские большие десантные корабли в Средиземном море. Все они уже 8-9 февраля прибудут в Черное море, где могут сформировать ударную группу на 12 больших десантных кораблей для возможного вторжения России.