Несколько боевых кораблей РФ вошли в Средиземное море под присмотром НАТО (фото)

Судна Северного флота находятся в акватории моря в сопровождении американского эсминца USS Roosevelt DDG80, который сегодня прошел гибралтарский пролив.

Группа российских боевых кораблей из состава Северного флота вошла в Средиземное море. Об этом сообщает мониторинговая группа BlackSeaNews.

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6 января в Средиземное море через гибралтарский пролив прошли:

ракетный крейсер "Маршал Устинов"

фрегат "Адмирал флота Касатонов"

большой противокорабельный корабль "Вице-адмирал Кулаков"

танкер "Вязьма"

В Средиземном море, как пишут исследователи, находятся все 3 ракетные крейсеры проекта 1164 "Атлант", которые в советские времена назывались "убийцами авианосцев".

[ + – ] Корабли РФ в Средиземном море [ + – ] Корабли РФ в Средиземном море [ + – ] Американский корабль в Средиземном море

Вместе с этим 7 февраля около 4 утра по Киевскому времени в Средиземное море зашел американский эсминец USS Roosevelt DDG80. Еще один американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke находился у острова Хиос в Эгейском море курсом на север в пролив Дарданеллы.

Напомним, 3 февраля в Средиземное море вошла флотилия из Тихоокеанского флота во главе с флагманом "Варягом" для проведения учений. 1 февраля Европейский спутник Sentinel показал российские большие десантные корабли в Средиземном море. Все они уже 8-9 февраля прибудут в Черное море, где могут сформировать ударную группу на 12 больших десантных кораблей для возможного вторжения России.