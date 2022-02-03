Еще одна группа российских боевых кораблей зашла в Средиземное море (фото)

Судна их Тихоокеанского флота во главе с флагманом БПК "Варяг" следуют в акваторию моря для, как заявляется, проведения масштабных учений.

Группа кораблей Военно-морского флота России в составе из трех кораблей прошли через Суэцкий канал в направлении Средиземного моря. Об этом сообщает МК.

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В составе группы находился ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкера обеспечения. 2 февраля они прошли Суэцкий канал. Российские военные судна собираются в акватории Средиземного моря для проведения учений.

[ + – ] Проход кораблей Суэцкого канала

Перед этим судна принимали участие в российско-китайских учениях "Мирное море-2022", в которых со стороны КНР были представлены два корабля. Ракетный эсминец "Урумчи" и корабль комплексного снабжения "Тайху".

На вооружении у БПК "Адмирала Трибуца" находятся ракето-торпеды "Раструб", артиллерийские установки, ракеты "Кинжал", противолодочные "Полиномы" и минно-торпедное оружие. На его борту могут находиться два вертолета Ка-27ПЛ. А экипаж корабля состоит из 293 человек и 35 офицеров.

Корабль "Варяг" является флагманом Тихоокеанского флота российского флота. Находится в строю с 1989 года. До 1995 года назывался "Червона Украина". Экипаж корабля состоит из 480 человек. На его вооружении находятся ракеты, зенитная артиллерия, противолодочное вооружение и минно-торпедное оружие.

Напомним, 1 февраля Европейский спутник Sentinel показал российские большие десантные корабли в Средиземном море. 27 января шесть больших десантных корабля РФ вошли в Средиземное море. Все они будут задействованы в части масштабных учений российского флота по всему миру.