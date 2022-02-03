Ще одна група російських бойових кораблів зайшла до Середземного моря (фото)

Судна їхнього Тихоокеанського флоту на чолі з флагманом БПК "Варяг" прямують до акваторії моря для проведення масштабних навчань.

Група кораблів Військово-морського флоту Росії у складі трьох кораблів пройшли через Суецький канал у бік Середземного моря. Про це повідомляє МК.

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У складі групи був ракетний крейсер "Варяг", великий протичовновий корабель "Адмірал Трібуц" та танкер забезпечення. 2 лютого вони пройшли Суецький канал. Російські військові судна збираються в акваторії Середземного моря для навчання.

[ + – ] Прохід кораблів по Суецькому каналу

Перед цим судна брали участь у російсько-китайських навчаннях "Мирне море-2022", у яких з боку КНР було представлено два кораблі. Ракетний есмінець "Урумчі" та корабель комплексного постачання "Тайху".

На озброєнні біля БПК "Адмірала Трибуца" перебувають ракето-торпеди "Раструб", артилерійські установки, ракети "Кинжал", протичовнові "Поліноми" та мінно-торпедна зброя. На його борту можуть бути два вертольоти Ка-27ПЛ. А екіпаж корабля складається з 293 осіб та 35 офіцерів.

Корабель "Варяг" є флагманом Тихоокеанського флоту російського флоту. Перебуває у строю з 1989 року. До 1995 року називався "Червона Україна". Екіпаж корабля складається із 480 осіб. На його озброєнні ракети, зенітна артилерія, протичовнове озброєння та мінно-торпедна зброя.

Нагадаємо, 1 лютого Європейський супутник Sentinel показав російські великі десантні кораблі в Середземному морі. 27 січня шість великих десантних кораблів РФ увійшли до Середземного моря. Усі вони будуть залучені у частині масштабних навчань російського флоту у всьому світі.