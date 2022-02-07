Российские большие десантные корабли зайдут в Черное море 8-9 февраля, - BlackSeaNews
В акватории моря сформируется группа из 12 БДК, которые могут принять участие в российском вторжении с берега Черного и Азовского морей.
Группа из кораблей Северного и Балтийского флотов России зайдут в Черное море 8-9 февраля. Об этом сообщает мониторинговая группа BlackSeaNews в Facebook.
6 больших десантных кораблей (БДК) РФ зайдут в Черное море из Средиземного завтра-послезавтра, указывается в сообщении. В составе кораблей Северного и Балтийского флотов находятся:
- "Петр Моргунов"
- "Георгий Победоносец"
- "Оленегорский горняк"
- "Королев"
- "Минск"
- "Калининград"
Эксперты получили подтверждение данных о заходе в акваторию Черного моря шести кораблей.
- 8 февраля в Черное море зайдут корабли Балтийского флота — "Королев", "Калининград" и "Минск"
- 9 февраля корабли Северного флота — "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".
Тем временем в Черном море уже начались учения по погрузке боевой техники на большие десантные корабли Черноморского флота. В составе флота есть 6 БДК. Учения проходили в оккупированном Севастополе. В учениях задействовали 200 военных и 40 единиц техники.
Таким образом в Черном море может сформироваться ударная группировка из 12 БДК для проведения операций или операции по высадке десантна в Черном и Азовском морях.
BlackSeaNews — украинская мониторинговая группа, отслеживающая события в Черноморском регионе, нарущение западных санкций по Крыму, а также ситуацию в оккупированном полуострове. Сайт создан при поддержке Европейского фонда за Демократию.
Напомним, 4 февраля все шесть БДК РФ прибыли на базу флота в Сирию для пополнения запасов продовольствия и воды. Через Ла-Манш корабли прошли 20 января. Еще тогда аналитики предполагали, что судна могут направиться в Черное море для участия в возможном вторжении в Украину.