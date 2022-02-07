Російські великі десантні кораблі зайдуть у Чорне море 8-9 лютого, — BlackSeaNews

В акваторії моря сформується група з 12 БДК, які можуть взяти участь у російському вторгненні з берега Чорного й Азовського морів.

Група з кораблів Північного та Балтійського флотів Росії зайдуть у Чорне море 8-9 лютого. Про це повідомляє моніторингова група BlackSeaNews у Facebook.

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6 великих десантних кораблів (ВДК) РФ зайдуть у Чорне море із Середземного завтра-післязавтра, зазначається у повідомленні. У складі кораблів Північного та Балтійського флотів знаходяться:

"Петро Моргунов";

"Георгій Побідоносець";

"Оленегірський гірник";

"Корольов";

"Мінськ";

"Калінінград".

Експерти отримали підтвердження даних про заходження в акваторії Чорного моря шести кораблів.

8 лютого в Чорне море зайдуть кораблі Балтійського флоту — "Корольов", "Калінінград" і "Мінськ";

9 лютого кораблі Північного флоту — "Петро Моргунов", "Оленегірський гірник", "Георгій Побідоносець".

Тим часом у Чорному морі вже розпочалися навчання з навантаження бойової техніки на великі десантні кораблі Чорноморського флоту. У складі флоту є 6 БДК. Навчання проходили в окупованому Севастополі. У навчаннях задіяли 200 військових і 40 одиниць техніки.

[ + – ] Вивантаження БТР-82А із ВДК

Так, у Чорному морі може сформуватися ударне угруповання з 12 ВДК для проведення операцій або операції з висадження десантного в Чорному й Азовському морях.

BlackSeaNews — українська моніторингова група, яка відстежує події у Чорноморському регіоні, нарущення західних санкцій у Криму, а також ситуацію в окупованому півострові. Сайт створений за підтримки Європейського фонду Демократії.

Нагадаємо, 4 лютого всі шість ВДК РФ прибули на базу флоту в Сирії для поповнення запасів продовольства та води. Через Ла-Манш кораблі пройшли 20 січня. Ще тоді аналітики припускали, що судна можуть вирушити в Чорне море для участі в можливому вторгненні в Україну.