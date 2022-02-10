Готовятся к худшему: НАТО может отправить боевые группы в Черноморский регион

Министры обороны стран НАТО на следующей неделе займутся разработкой планов по укреплению безопасности союзников в восточной части Альянса из-за агрессии России.

НАТО рассматривает идею долгосрочного размещение боевых групп в Черноморском регионе, в частности, в Румынии. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, стенограмма которой опубликована на сайте Альянса

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Столтенберг уточнил, что подобные военные соединения уже есть в странах Балтии и Польши. Министры обороны стран НАТО займутся выработкой планов по укреплению безопасности союзников на следующей неделе, отметил генсек.

"Частично НАТО уже увеличило присутствие, повысило готовность и сейчас изучают более долгосрочные изменения в восточной части Альянса", – заявил он.

Генсек назвал НАТО оборонным альянсом, цель которого состоит в сохранении мира и предотвращении военного конфликта.

"Нападение на одного союзника вызовет ответ всего Альянса: один за всех, все за одного. Это именно то, что мы делаем в весьма критическое время для европейской безопасности… НАТО не представляет угрозы для России, но мы должны быть готовы к худшему", – добавил Столтенберг.

Фокус ранее писал о карте расположения сил НАТО на восточном фланге. В частности, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше действует четыре многонациональных батальона, возглавляемые Великобританией, Канадой, Германией и США.

Отметим, что 8 февраля стало известно о прибытии американских военных в Румынию на фоне угрозы агрессии РФ. Контингент прибыл, чтобы усилить союзников НАТО в восточном фланге.

В Средиземном море авианосные группы НАТО 8 февраля проводили учения на фоне активности флота РФ.