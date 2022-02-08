В Румынию для усиления НАТО в Европе прибыли первые американские военные

Всего Штаты направляют около 3 000 военных в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу.

На фоне угрозы российской агрессии в Румынию прибыли первые войска Соединенных Штатов Америки для усиления союзников НАТО в восточном фланге. Об этом 8 февраля заявил министр обороны Румынии Василе Данку, пишет Reuters.

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Первые 100 военных из США уже находятся в Румынии и занимаются вопросами логистики. По словам Данку, вскоре прибудут и остальные войска.

В рамках усиления сил НАТО в Румынии ожидают около 1000 военных. Франция заявила, что также планирует направить военных в Румынию и предложила возглавить будущую миссию НАТО. Решение может быть принято уже совсем скоро — на встрече министров обороны стран НАТО в середине февраля.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Североатлантический Альянс рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны. Все из-за того, что напряженность в связи с наращиванием российской военной мощи возле Украины остается высокой. Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят очередное подкрепление на встрече 16-17 февраля.

По словам официальных лиц, ранее развертывание войск Альянса было преднамеренно небольшим, чтобы не провоцировать дальнейшую агрессию со стороны России. Кроме того, Венгрия и Словакия также упоминались официальными лицами в качестве потенциальных мест размещений войск НАТО.

Ранее В МИД России заявили, что страны Запада готовят провокацию против РФ, говоря о скором вторжении российских войск в Украину. Также спикер МИД ФР заявила, что у стран Запада "заготовлены материалы на все случаи жизни". Позже стало известно, что президент РФ Путин пригрозил ядерным конфликтом, если Украина, будучи членом НАТО, будет пытаться военным путем вернуть оккупированный Крым.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Россия начала активнее вербовать людей на своей территории для отправки наемников на оккупированный Донбасс. Россиянам предлагают контрактную службу на территории ОРДЛО.