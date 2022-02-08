РФ активизировала вербовку на своей территории для отправки наемников на Донбасс, - разведка

По данным украинской разведки, оккупационным администрациям ОРДЛО не удается пополнять свои ряды местным населением.

Командование Вооруженных сил РФ продолжает мероприятия для пополнения личным составом оккупантов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным разведки, результаты агитационной компании военных комиссариатов оккупантов остаются неудовлетворительными. Местного населения оказалось недостаточно. Поэтому, чтобы пополнять соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов, Россия активизировала набор наемников через свою сеть вербовочных центров на территории страны.

Жителям РФ предлагается проходить службу по контракту на территории ОРДЛО, приезжая туда через неподконтрольные Украине участки границы.

Вместе с этим разведчики отмечают ухудшение социальной обстановки в населенных пунктов, где находятся российские наемники. Связывают обострение ситуации с неоднократными случаями стычек между так называемыми "добровольцами" с местным населением, в том числе с применением оружия.

Напомним, 4 февраля украинская разведка докладывала о скрытной переброске артиллерии, танков и БПЛА оккупантам на Донбасс.

1 февраля разведка информировала об усилении оккупантов ОРДЛО снайперскими парами и ПТРК. Вместе с этим разведчики отмечали ухудшение морально-психологического состояния оккупационных войск из-за постоянного давления со стороны командиров.