Россия усиливает оккупантов ОРДЛО снайперами и ПТРК, - разведка

По информации разведчиков, морально-психологическое состояние оккупационных войск на Донбассе ухудшается из-за постоянного давления командования.

Командование Вооруженных сил России продолжает усиливать оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Согласно данным разведчиков, против провел плановую ротацию передовых подразделений 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковыми ракетными комплексами для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и для провокации огня в ответ.

Вместе с этим разведка отмечает ухудшение морально-психологического состояние оккупационных войск из-за постоянного напряжения от командования. Вследствие этого утверждается, что за минувшие сутки из-за внеуставных отношений погибло двое оккупантов, а один получил тяжелое ранение.

Напомним, 28 января сообщалось, что оккупанты активизировали набор новобранцев в свои ряды среди мирного населения. Все мероприятия по набору людей контролируются российскими военными из Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что РФ начала тайно завозить бронетехнику и артиллерию оккупантам на Донбассе