Росія посилює окупантів ОРДЛО снайперами та ПТРК, — розвідка

За інформацією розвідників, морально-психологічний стан окупаційних військ на Донбасі погіршується через постійний тиск командування.

Командування Збройних сил Росії продовжує посилювати окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідників, проти провів планову ротацію передових підрозділів 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанковими ракетними комплексами для завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил та для провокації вогню у відповідь.

Разом з цим розвідка зазначає погіршення морально-психологічного стану окупаційних військ через постійну напругу від командування. Внаслідок цього стверджується, що за минулу добу через позастатутні відносини загинуло двоє окупантів, а один отримав тяжке поранення.

Нагадаємо, 28 січня повідомлялося, що окупанти активізували набір новобранців до своїх лав серед мирного населення. Усі заходи щодо набору людей контролюються російськими військовими із Південного військового округу.

Раніше повідомлялося, що РФ почала таємно завозити бронетехніку та артилерію окупантам на Донбасі.