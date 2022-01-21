Росія почала таємно завозити бронетехніку й артилерію окупантам на Донбасі, — розвідка

За інформацією розвідників, РФ розгорнула на своїй території центри набору найманців для відправлення в ОРДЛО після проходження навчання.

Угруповання російсько-окупаційних військ на Донбасі почало отримувати озброєння, бойову техніку та паливо з РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За інформацією розвідки, командування Збройних сил Росії продовжує нарощувати бойові можливості оперативних угруповань російсько-окупаційних сил на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Зокрема, з початку січня окупанти таємно завезли залізницею та автомобільним транспортом із території РФ понад 7 тисяч тонн палива, кілька танків і самохідних артилерійських установок, а також снаряди для мінометів та артилерії.

Також у ГУР повідомляють, що в з'єднання та частини 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) триває активний набір найманців. Вербування відбувається у центрах, розгорнутих біля Росії. Після навчання їх відправляють в ОРДЛО.

Нагадаємо, нещодавно розвідка повідомляла, що Росія посилила бойову підготовку артилерії окупантів на Донеччині. Також РФ погрожувала Україні "трагічними наслідками" через зміцнення своїх кордонів.

Раніше в ГУР МО повідомляли, що РФ готує провокації для своєї армії, щоб звинуватити у них українських військових.