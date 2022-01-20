РФ пригрозила Україні "трагічними наслідками" через зміцнення своїх кордонів (відео)

Українські та західні ЗМІ, за словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, спекулюють на темі вторгнення армії РФ в Україну для "підготовки власних провокацій".

Україна, Польща та Литва перекидають своїх військових та техніку до кордонів Росії та Білорусі, через що Москва та Мінськ змушені "адекватно реагувати". Зі звинуваченнями під час брифінгу, який проходив 20 січня, виступила спікерка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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За її словами, українські та західні ЗМІ спекулюють на тему можливого вторгнення армії Росії в Україну.

Марія Захарова заявила, що метою інформаційної кампанії є "прикриття для підготовки власних військових провокацій", які матимуть "трагічні наслідки".

"Ми закликаємо країни Заходу припинити агресивну антиросійську кампанію, перестати сприяти мілітаризації України, затягуючи Україну до НАТО, та направити зусилля на спонукання Києва до виконання Мінських угод", — продовжила речниця МЗС РФ під час брифінгу.

Спілкуючись із журналістами, Марія Захарова також звинуватила Україну, Польщу та Литву в перекиданні військовослужбовців та бойової техніки до кордонів Союзної держави. Москва, за словами речниці МЗС РФ, поділяє занепокоєння Мінська тим, що військова присутність НАТО нарощується вздовж кордону Білорусі, називаючи подібні дії провокаціями з боку Альянсу.

"Це все-таки спільний кордон Союзної держави і, до речі, ОДКБ (Організація договору колективної безпеки — ред.). Польща, Литва та Україна демонстративно стягують до кордону озброєних силовиків, військову техніку, будують інфраструктуру. РФ і Білорусь змушені у зв'язку з цим адекватно реагувати, зокрема шляхом спільного патрулювання повітряного простору, регулярних спільних тренувань, навчань тощо", — виправдала Марія Захарова чергове перекидання російських військ у прикордонні з Україною регіони.

[ + – ] МЗС РФ звинуватило Україну, Польщу та Литву в перекиданні своїх військ до російських кордонів

Нагадаємо, 19 січня телеканал CNN попереджав, що Росія практично сформувала біля кордонів з Україною ударну військову групу у 127 тисяч бійців. За даними розвідки, у прикордонні регіони продовжує прибувати важка техніка, зокрема комплекси "Іскандер".

19 січня голова Держдепу США Ентоні Блінкен у ході візиту до Києва попереджав, що Росія може розпочати повномасштабну військову операцію проти України в найкоротші терміни. За словами держсекретаря Сполучених Штатів, Москва продовжує нарощувати сили в прикордонних з українськими територіями регіонах для атаки.