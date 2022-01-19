Ударна група РФ у 127 000 військ уздовж кордонів України майже сформована — CNN

За інформацією журналістів, ракетні установки, піхота та авіація росіян продовжують прибувати до прикордонних областей.

Кількість перекинутих до українського кордону військ зросла на 27 тисяч. Розміщено 35 ракетних установок "Іскандер". Почастішали польоти літаків-шпигунів. Ці дії спрямовані не лише проти України, а й проти її американських та європейських союзників, повідомляє CNN з посиланням на ексклюзивну розвідувальну інформацію українського Міністерства оборони.

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Ситуація складна, Росія намагається розколоти та послабити ЄС та НАТО, а також обмежити можливості США на європейському континенті. Усі нові війська російське командування перекидає зі своїх центральних та східних кордонів, щоб розмістити їх на західному напрямку проти України, на основі постійного базування, інформує Міноборони.

Загальна кількість військ, що загрожують Україні наземного угруповання, становить уже 106 тисяч військовослужбовців. Ще 21 000 військового персоналу готується підтримати атаку з повітря та з моря. Усього 127 тисяч військ (кілька днів тому їх було 100 тисяч — Ред.), розгорнутих на тлі побоювань західних політиків про те, що напад Росії на Україну може розпочатись будь-якої хвилини.

Додатково агресивні дії Кремля може посилити угруповання з 35 тисяч проросійських колабораціоністів на Донбасі, а також три тисячі розміщених там російських військ, уточнює Міноборони.

Останнім часом українські військові спостерігають за посиленням розвідувальної діяльності російських спецслужб проти України. Уздовж російсько-українського кордону розгорнуто додаткові підрозділи радіозв'язку та супутникового зв'язку. Почастішали польоти літаків-шпигунів РФ.

До кордонів України перекинуто додатково 35 ракетно-пускових установок "Іскандер", які можуть вражати цілі у глибину української території до 700 км, включаючи столицю – місто Київ.

Раніше Фокус повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва, після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським зазначив загрозу з боку російського угруповання, що росте на українських рубежах. Але заявив також, що надія на мирне врегулювання ситуації все ще лишається.