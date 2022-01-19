Ударная группа РФ в 127 000 войск вдоль границ Украины почти сформирована — CNN

По информации журналистов, ракетные установки, пехота и авиация россиян продолжают прибывать в приграничные области.

Количество переброшенных к украинской границе войск выросло на 27 тысяч. Размещено 35 ракетных установок "Искандер". Участились полеты самолетов-шпионов. Эти действия направлены не только против Украины, но и против ее американских и европейских союзников, сообщает CNN со ссылкой на эксклюзивную разведывательную информацию украинского Министерства обороны.

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Ситуация сложная, Россия пытается расколоть и ослабить ЕС и НАТО, а также ограничить возможности США на европейском континенте. Все новые войска российское командование перебрасывает из своих центральных и восточных границ, чтобы разместить их на западном направлении против Украины, на основе постоянного базирования, информирует Минобороны.

Общее количество войск угрожающей Украине наземной группировки составляет уже 106 тысяч военнослужащих. Еще 21 000 военного персонала готовится поддержать атаку с воздуха и с моря. Всего 127 тысяч войск (несколько дней назад их было 100 тысяч — Ред.), развернутых на фоне опасений западных политиков о том, что нападение России на Украину может начаться в любую минуту.

Дополнительно агрессивные действия Кремля может усилить группировка из 35 тысяч пророссийских коллаборационистов на Донбассе, а также три тысячи размещенных там российских войск, уточняет Минобороны.

В последнее время украинские военные наблюдают усиление разведывательной деятельности российских спецслужб против Украины. Вдоль российско-украинской границы развернуты дополнительные подразделения радиосвязи и спутниковой связи. Участились полеты самолетов-шпионов РФ.

К границам Украины переброшены дополнительно 35 ракетно-пусковых установок "Искандер", которые могут поражать цели в глубину украинской территории до 700 км, включая столицу — город Киев.

Ранее Фокус сообщал, что прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с Президентом Владимиром Зеленским отметил угрозу со стороны растущей на украинских рубежах российской группировки. Но заявил также, что надежда на мирное урегулирование ситуации все еще остается.