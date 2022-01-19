Зеленский на встрече с Блинкеном обсудил агрессию России (видео)

В ходе встречи госсекретарь США заверил, что надежда на мир все еще есть несмотря на то, количество войск на границе с Украиной увеличивается.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Киев утром 19 января по личной просьбе президента Джо Байдена, встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили итоги переговоров, проведенных дипломатами США и НАТО в течение последней недели, а также те шаги, которые Украина и ее западные партнеры могут предпринять, чтобы снизить риски агрессии Кремля. Об этом Блинкен и Зеленский заявили по итогам первой части запланированных на сегодня переговоров.

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Госсекретарь США сказал, что несмотря на наращивание количества российских войск вдоль украинской границы, существует возможность, при которой руководство РФ выберет мирный путь, чтобы снизить существующую международную напряженность. Владимир Зеленский добавил, что поддержка со стороны США имеет для Украины большое значение.

Нависшая над Украиной угроза имеет беспрецедентный характер. Российские войска, скапливающиеся неподалеку от украинской границы, уже насчитывают более 100 тысяч человек, и в ближайшие дни их количество будет увеличиваться, считает Энтони Блинкен.

Экстренный визит Блинкена в Киев не планировался заранее, он состоялся по личной просьбе президента США. Три основных месседжа, которые хочет довести до украинской власти и общественности Блинкен:

США поддерживают территориальную целостность суверенитет и независимость Украины, и будут делать это в дальнейшем.

Итоги переговоров представителей США и НАТО с российскими дипломатами, которые проходили последнюю неделю, нужно обсудить с Зеленским.

Дальнейшие шаги в разрешении кризиса с проявлением российской агрессии должны быть предприняты с учетом мнения Украины.

Госсекретарь США, напомнил, что путь в сторону демократии и будущего в семье европейских народов Украина выбрала еще в 1991 году. "Но теперь над вами нависла угроза со стороны Москвы. Россия вторглась в Крым, создала конфликт на востоке Украины, и подрывает демократические устои", констатировал Блинкен.

Ранее Фокус сообщал о предостережении Энтони Блинкена, который заявлял, что Россия может напасть на Украину в любой момент в течение ближайших дней.