Зеленський на зустрічі з Блінкеном обговорив агресію Росії (відео)

У ході зустрічі держсекретар США запевнив, що надія на мир усе ще є, попри те, що кількість військ на кордоні з Україною збільшується.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва вранці 19 січня на особисте прохання президента Джо Байдена, зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. На зустрічі сторони обговорили підсумки переговорів, проведених дипломатами США та НАТО протягом останнього тижня, а також ті кроки, які Україна та її західні партнери можуть зробити, щоб знизити ризики агресії Кремля. Про це Блінкен та Зеленський заявили за підсумками першої частини запланованих на сьогодні переговорів.

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Держсекретар США сказав, що попри нарощування кількості російських військ вздовж українського кордону, існує можливість, за якої керівництво РФ обере мирний шлях, щоб знизити міжнародну напруженість. Володимир Зеленський додав, що підтримка США має для України велике значення.

Нависла над Україною загроза має безпрецедентний характер. Російські війська, що накопичуються неподалік українського кордону, вже налічують понад 100 тисяч людей, і найближчими днями їх кількість буде збільшуватися, вважає Ентоні Блінкен.

Екстрений візит Блінкена до Києва не планувався заздалегідь, він відбувся на особисте прохання президента США. Три основні меседжі, які хоче довести до української влади та громадськості Блінкен:

США підтримують територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України і робитимуть це надалі.

Підсумки переговорів представників США та НАТО з російськими дипломатами, які проходили останній тиждень, варто обговорити із Зеленським.

Подальші кроки в розв'язанні кризи з проявом російської агресії мають бути зроблені з огляду на думку України.

Держсекретар США нагадав, що шлях у бік демократії та майбутнього в сім'ї європейських народів Україна обрала ще 1991 року. "Але тепер над вами нависла загроза з боку Москви. Росія вторглася до Криму, створила конфлікт на сході України і підриває демократичні засади", констатував Блінкен.

Раніше Фокус повідомляв про застереження Ентоні Блінкена, який заявляв, що Росія може напасти на Україну будь-якої миті протягом найближчих днів.