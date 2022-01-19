Росія може розпочати нову атаку в найкоротші терміни, — Блінкен

Держсекретар США заявив, що найближчим часом Росія планує ще більше наростити сили на кордоні, після чого зможе розпочати вторгнення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з дипломатами в посольстві США в Києві. Виступаючи перед ними, Блінкен попередив, що вже найближчим часом Україні варто очікувати нападу російських військ, повідомляє агентство Reuters.

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"Росія може розпочати нову атаку в "дуже короткі терміни", — заявив держсекретар США.

Водночас, держсекретар зазначив, що залишається надія на мирне вирішення ситуації. Це станеться, якщо Росія обере дипломатичний та мирний шлях.

"Я дуже, дуже сподіваюся, що ми продовжимо рухатися дипломатичним і мирним шляхом, але зрештою це залежить від президента Путіна", – сказав чиновник.

Він наголосив на тому, що Росія нарощувала свою присутність на кордонах без жодних причин чи провокацій з боку України.

"Як ви всі добре знаєте, останні кілька місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", — заявив Блінкен. Крім того, він запевнив, що РФ не зупиниться на досягнутому.

"Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил найближчим часом, і це дає президенту Путіну можливість у дуже короткі терміни вжити агресивних дій проти України", — резюмував держсекретар.

При цьому голова Держдепу впевнений, що дії РФ щодо зміни меж сусідніх країн силою не повинні залишатися безкарними. Якщо продовжувати дозволяти Росії безкарно порушувати територіальну цілісність інших країн, це може відкрити "величезну скриньку Пандори" для схожих автократичних держав.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом 19 січня. Про мету поїздки офіційно оголошено не було, але, зважаючи на все, заплановано обговорення питань, пов'язаних з безпекою і загрозою з боку РФ. Блінкен провів бесіду з американськими дипломатами в посольстві США, після чого планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Надалі голова Держдепу має намір зустрітися в Берліні з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і представниками Великобританії та Франції.

Раніше Фокус писав про те, як Блінкен заявив, що "росіян буває важко змусити піти", коли вони приходять "до вас додому".