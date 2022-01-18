Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ 19 січня

Журналісти посилаються на власні джерела та повідомляють про підготовку візиту держсекретаря США до Києва, де обговорюватимуться питання безпеки.

Завтра, 19 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ з офіційним візитом. Про мету візиту офіційно оголошено не було, але, зважаючи на все, заплановано обговорення питань, пов'язаних із безпекою і загрозою з боку РФ. Про це повідомляє ZN.UA.

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Зазначається, що під час візиту можуть обговорюватися можливі стримувальні заходи, наприклад, санкції на випадок спроб із боку РФ захопити нові українські території, а також постачання американського озброєння в Україну.

За підсумками двосторонніх переговорів між представниками Кремля та Вашингтона, що проходили 10-13 січня, сторони заявили про наявні розбіжності. РФ вимагає від НАТО гарантій щодо нерозширення на схід, що США вважає неприйнятним. Офіційний Вашингтон рішучою відмовою відповів Кремлю на завуальовану пропозицію розділити світ на нові "сфери впливу".

Блінкен, зі свого боку, заявив, що після завершення переговорів з РФ офіційні представники НАТО й ОБСЄ проводитимуть консультації з країнами-союзниками та партнерами.

Раніше Фокус повідомляв, що директор ЦРУ Білл Бернс провів таємну зустріч із Володимиром Зеленським. Бернс також обговорив загрозу потенційного вторгнення РФ з українською розвідувальною спільнотою.

Нагадаємо, що Кремль стягує до українського кордону техніку для обслуговування авіації. Поряд з Єкатеринбургом помітили потяг, яким перевозили паливозаправники, газозарядні станції та іншу військову спецтехніку.