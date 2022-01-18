Директор ЦРУ таємно відвідав Україну та зустрівся із Зеленським минулого тижня, — CNN

Білл Бернс також провів розмову з українськими розвідниками з метою оцінки ризиків вторгнення Росії.

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Білл Бернс минулого тижня здійснив негласний візит до України для консультацій щодо можливого вторгнення Росії. Про це з посиланням на два джерела повідомило видання CNN.

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За даними журналістів, поїздка була запланована заздалегідь на тлі "побоювань передбачуваного вторгнення Росії в Україну". Під час неї Бернс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і колегами з української розвідки. Сторони обговорили "зусилля щодо деескалації" ситуації та актуальні оцінки ризиків для України.

Видання зазначило, що американське розвідувальне відомство давно дотримується політики не коментувати та не оголошувати закордонні поїздки свого директора.

Газета New York Times зі свого боку уточнила, що візит Бернса відбувся минулої середи, 12 січня.

Тим часом кореспондентка CNN Наталя Бертран зазначила, що директор ЦРУ протягом кількох місяців був головним посередником між США, РФ та Україною на тлі нарощування концентрації російських військ поблизу українських кордонів. На початку листопада Бернс провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб висловити серйозне занепокоєння Сполучених Штатів щодо дій РФ.

[ + – ] Твіт Наташі Бертран

Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ повідомили, що ЦРУ вже протягом 8 років секретно готує військові Сили спеціальних операцій України й інших розвідників для протидії РФ.

Також Фокус писав, що радник президента США Джо Байден із питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив про підготовку Росією бойовиків для проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором, яка може стати приводом для вторгнення військ держави-агресора.