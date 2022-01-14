Росія підготувала групу бойовиків, щоб спровокувати вторгнення в Україну, – радник Байдена

Навчені бойовики-провокатори можуть вести бої у містах і користуватися вибухівкою. Після їх диверсій РФ може вторгнутися в Україну в період між серединою січня та серединою лютого.

Росія підготувала групу оперативників, щоб провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором і спровокувати вторгнення в Україну. Про це повідомив американський канал CNN із посиланням на радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана.

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Російські бойовики навчені веденню бойових дій у міських умовах і вміють використовувати вибухівку, сказав радник Байдена.

"Розвідспільнота із США володіє інформацією про те, що Росія закладає привід для вторгнення (в Україну). Ми бачили цю тактику в 2014 році. Ми надамо пресі додаткові дані протягом наступних 24 годин", — пояснив він.

[ + – ] Російський танк Т-72Б3 на навчаннях 12 січня на полігоні "Кадамівський" у Ростовській області

Салліван назвав чергові терміни військового вторгнення РФ в Україну — між серединою січня і серединою лютого.

Влада РФ почала підштовхувати населення до вторгнення, поширюючи наративи про погіршення ситуації з правами людини в Україні та посилення войовничої риторики українських лідерів, додав він.

Нагадаємо, що 13 січня радник Бадена попереджав про можливі диверсії з боку Росії, щоб знайти привід для вторгнення в Україну.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив про готовність Сполучених Штатів разом із НАТО та партнерами з Євросоюзу дати відповідь, якщо Кремль посилить ескалацію воєнного конфлікту з Україною.

У російському МЗС 13 січня заявили, що військові фахівці пропонують президентові Росії варіанти вирішення проблем у разі погіршення ситуації навколо України.