Росії потрібен лише привід для вторгнення в Україну, — розвідка США

РФ може звинуватити Україну у нападі на Донбас. Такий сценарій, за словами радника Байдена, вже був випробуваний у 2014 році та готується знову.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія шукає привід для повномасштабного вторгнення в Україну. Про це він заявив під час брифінгу в Білому Домі.

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"Американські спецслужби з'ясували, що Росія шукає привід для вторгнення, зокрема за допомогою диверсій та інформаційних операцій. Україну можуть звинуватити в підготовці до нападу на російські війська на сході України. Ми спостерігали такий сценарій розвитку подій у 2014 році, і він знову готується.

Радник президента вкотре заявив, що США підтримують Україну: "США будуть готові у будь-якому разі". Водночас він підкреслив, що поки що США не мають підтверджень, що в Кремлі вже ухвалили рішення про військову операцію проти України.

Салліван торкнувся питання про переговори з РФ. За його словами, офіційний Вашингтон вважає, що вирішити проблему дипломатичним шляхом все ще можливо.

Нагадаємо, що США розробили "Акт про захист суверенітету України". Проєкт закону передбачає виділення додаткової підтримки Україні як екстреної допомоги — у розмірі 500 млн доларів. Така підтримка буде надана, якщо Кремль все ж таки вирішить провести повномасштабне вторгнення в Україну. Більше того, Україні буде надано прямі кредити на закупівлю озброєння.

Раніше Фокус повідомляв, що Антон Красовський, керівник мовлення каналу RT російською мовою заявив, що Україна не матиме можливості стати членом НАТО, і що Кремль введе на територію нашої країни війська, після чого українську Конституцію спалять на Хрещатику.