У США розробили "Акт про захист суверенітету України": що це дасть

Законопроєкт передбачає виділення додаткових 500 млн доларів для екстреної допомоги в разі повномасштабної атаки Росії. Також можливі прямі кредити на закупівлю зброї.

Пресслужба сенатора Джина Шейхіна повідомила про створення "Акту про захист суверенітету України", який передбачає екстрену допомогу для України в разі масштабного вторгнення РФ.

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Документ передбачає додаткові 500 млн доларів для зміцнення обороноздатності України.

"Оскільки Кремль продовжує невиправдано нарощувати військову міць вздовж кордону з Україною, пропозиція сенатських демократів щодо стримування військової ескалації надсилає чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати готові накласти руйнівні наслідки на Путіна та російську економіку, якщо він піде шляхом повторного вторгнення в Україну" — вказується в документі.

Акт передбачає також накладення санкцій проти російського банківського сектору, російських топчиновників та високопоставлених військових. Щоб допомогти Україні оборонятись, передбачається швидка передача озброєння. Законопроєкт передбачає посилення протидії Штатами російській пропаганді.

Додатково можуть виділити 3 млн доларів на міжнародну військову та освітню підготовку у відповідь на російську агресію.

"Це дало б адміністрації справжні зуби, щоб завдати каральної шкоди Кремлю, зміцнити регіональне партнерство та збільшити військову допомогу Україні, щоб краще захистити себе. Ескалаційна поведінка Путіна щодо України та інших американських партнерів у Східній Європі вимагає, щоб ми змінили нашу відповідь — ми не можемо використати вчорашні плани для криз, з якими ми стикаємося сьогодні", — заявив Шейхін.

Конгрес зобов'язується розглянути заявку про виділення допомоги не пізніше ніж через 15 днів після її подання. На завершення пропонується надавати Україні прямі кредити для закупівлі оборонного озброєння та оборонних послуг.

Нагадаємо, США закликають не відвідувати Україну через загрозу початку війни. Рівень небезпеки оцінений як найвищий — 4. Водночас у Кремлі пригрозили США наслідками в разі запровадження санкцій проти Путіна через Україну.