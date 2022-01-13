4 рівень небезпеки: США закликають своїх громадян не відвідувати Україну через загрозу початку війни

Посольство Сполучених Штатів попереджає, що умови безпеки можуть змінитися практично без повідомлень, через збільшену загрозу Росії та незвичайну військову активність біля українських кордонів.

Держдеп США радить громадянам США переглянути питання про поїздки в Україну через зростання загрози вторгнення РФ. Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні.

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12 січня на сайті Посольства оновили рекомендації щодо відвідування України. Зокрема, громадян США просять переглянути плани щодо поїздки в Україну. Росія веде незвичайну військову активність біля українських кордонів і в окупованому Криму.

"Громадянам США нагадують, що умови безпеки можуть змінитися практично без повідомлень. Громадяни США в Україні повинні знати, що подальші військові дії Росії у будь-якій точці України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, враховуючи допомогу громадянам США при виїзді з країни", — наголошується в публікації.

Тим часом на сайті Держдепу з рекомендаціями щодо безпеки подорожей Україна має 4 рівень "Do not travel" (Не відвідувати). Це найвищий рівень загрози за американською шкалою. Причина — COVID-19 і загрози з боку Росії.

[ + – ] Скріншот із сайту Держдепу

Нагадаємо, за словами голови Міноборони Великобританії, Захід має готуватися до гіршого через загрози Росії Україні. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія готує внутрішню дестабілізацію України, розповсюджуючи дезінформацію.

За інформацією ЗМІ, Росія перекидає до кордонів з Україною бойову авіацію: винищувачі й ударні вертольоти.