Росія готує внутрішню дестабілізацію України

Російська Федерація поширює дезінформацію та брехню про Україну, НАТО та США, щоб виправдати її власні дії, упевнена заступниця держсекретаря США.

Росія приготувала саботаж та внутрішню дестабілізацію України. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу у вівторок, повідомляє "Голос Америки".

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"Саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag) для України", — зазначила Нуланд.

Також вона наголосила, що Російська Федерація поширює дезінформацію та брехню про Україну, НАТО та США, щоб виправдати власні дії.

Нуланд нагадала, що саме Росія виступає агресором, тим часом, як Україна заявила, що не планує загрожувати РФ.

Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу.

За словами заступниці держсекретаря США, НАТО не становить загрози для Російської Федерації, але рішення про членство в НАТО приймаються лише країнами, які прагнуть стати членами Альянсу та країнами-членами. Таким чином, НАТО не має наміру виконувати вимоги Росії про нерозширення.

Нагадаємо, Нуланд також заявила, що США та ЄС готові запровадити пакет "дуже болючих санкцій" щодо Росії, якщо вона піде на ескалацію конфлікту з Україною.

Союзники наразі обговорюють експортні обмеження, які матимуть болісний ефект для РФ, пригрозила заступниця голови держсекретаря.

Нагадаємо, після переговорів у Женеві між представниками США та Росії сторони заявили про незмінність позицій: ключовою вимогою Москви залишаються юридичні гарантії нерозширення НАТО, для США вони є неприйнятними.

Раніше Росія запевнила США, що не планує вторгатися в Україну. Голова російської делегації на переговорах у Женеві Сергій Рябков сказав, що стягування Росією військ до кордону з Україною не означає ескалації в регіоні.

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